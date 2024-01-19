自駕發展不理想 博世要砍軟體部門1,200人

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】車用零件大廠博世(Bosch)發言人在周四表示，公司希望到2026年在軟體開發部門裁員1200人。該聲明也證實了媒體先前的揣測。

發言人說，該研擬的裁員計畫尚未與工會代表進行談判，所以最終結果尚未確定。

據《商業日報》(Handelsblatt)周四的報導，該措施僅在德國就要裁員950人，主要原因是博世的全自動駕駛的發展慢於預期。博世在軟體部門有約2萬名員工，在公司內部被稱為是「跨領域運算解決方案」部門。此外該部門的管理和銷售員工也受到影響。

博世在聲明中說，由於能源和大宗商品的成本增加，造成經濟疲軟和高通膨，正在減弱公司的轉型。

發言人說，受影響的員工已經在周三接獲告知。

博世並不是業界唯一宣布裁員的公司。德國第二大車用零件供應商ZF，周三有近3000名員工舉行示威抗議，反對董事會的裁員計畫，據公司勞資委員會聲稱，該公司在德國將裁減1.2萬個工作機會。

車用零件供應商在朝向電動車的轉型過程中，正面臨高成本和經濟衰退的影響，以及民眾購買的不確定性。在許多車用零件供應商的工廠中，由於汽車製造商沒有下訂此前商定的數量，因此產能沒有充分發揮，特別是來自電動車零件的訂單。此外由於企業必須花費大量資金進行前期的開發，因此目前供應商都還沒有從電動車的轉型中賺錢。

而博世在軟體部門的裁員讓人感到驚訝，可見得該公司在成本方面承受著巨大壓力，這也與先前的計畫，聲稱未來兩年軟體開發人員數量將增加到5萬人的規畫相矛盾。

預計在未來幾周或幾個月時間，該部門的管理階層和員工將進行多次談判。