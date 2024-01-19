中央研究院自研自製 5位元超導量子電腦連線上網

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中央研究院19日宣布，本週起將以網路連線方式，提供臺灣自研自製的5位元超導量子電腦給予計畫合作者使用。量子電腦具有超越目前超級電腦的運算潛力，這是台灣積極跟進全球先進國家於自研自製量子電腦豐碩成果的展現，而且超越原先預定進度。

中研院長廖俊智表示，相較於其他國家，中研院量子電腦團隊，能以較少的經費及時間，交出自研自製的成績單，相當不容易。此計畫現階段的成功，應證了科技研發的特質，在一段時間耐心的解決基礎問題之後，才會有下一步的應用突破。期許中研院的一小步能帶動臺灣量子研究與相關產業發展，吸引更多國內外人才共襄盛舉，為臺灣在量子科技領域爭取先機。

中研院表示，量子電腦科技雖不斷有新進展，但離一般民生或商務應用仍有一段距離。目前中研院5位元超導量子電腦除了提供給計畫合作者研究測試以外，亦提供量子電腦做為極低溫CMOS以及參數放大器的開發平台，給其他研發單位使用。

回顧台灣自研進程，中研院去年中已突破量子晶片製程、控制、及量測上的諸多瓶頸，10月間成功打造由臺灣自研自製的5位元超導量子電腦，現在提供給計畫合作者使用。中研院物理所暨應用科學研究中心特聘研究員陳啟東表示，此項計畫為國科會資助之量子科技專案計畫一部分，中研院超前國科會原核定計畫的研發進度，原本預計在今年2月前完成3位元量子電腦，在去年年底就超前達成5位元，量子位元邏輯閘的保真度更達到99. 9％。

中研院指出，此計畫亦與國內外團隊合作，包含工業技術研究院、國家實驗研究院、國立彰化師範大學、國立中央大學、國立中興大學、加州大學聖塔巴巴拉校區（University of California, Santa Barbara）、威斯康辛大學麥迪遜校區（University of Wisconsin-Madison）等，共同推動量子科技發展。經費由國科會及中研院提供。