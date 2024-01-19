台積電、AI大暴衝 台塑四寶回溫 台股跳空重返17,600

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晶圓代工龍頭台積電法說會優於預期，股價跳空暴衝逾5%，一舉突破600元水位，帶動AI、封測、半導體設備股全面啟動，電子資金比重飆升至8成以上，電子指數強漲逾3%，台股今日（19）一開盤就暴力上漲逾300點，盤中更飆漲388點來到17,615，一口氣收復17,600、5日線與月季線關卡。

台積電預估今年全球半導體市場（不含記憶體）產值約年增逾10%、晶圓代工約年增20%，並看好AI需求將帶動CoWoS、3D IC、SoIC成長。台積電ADR飆漲近10%，帶動今日股價大漲超過5%，衝上625元，創下近2年新高，市值也重返16兆關卡，台積電供應鏈沾光，家登、世禾大漲4%，勝一、光洋科、弘塑、精材、辛耘、世界、精測等也上漲1~2%。

同時，集邦科技看好今年AI伺服器將超過160萬台，年增40%，AI族群也大受激勵，緯創去年財報「三率三升」，全年EPS 4.08元，締造12年新猷，股價爆量飆高，一度漲停107元，站上3個半月新高，11點前成交量已超過21萬張，位居台股第一；廣達大漲7%，川湖也強攻6%，向千元靠近，英業達、技嘉、健策、信驊、勤誠、仁寶、欣興勁揚3~5%，宏碁、華碩、微星等也漲逾1%。

其他權值股方面，聯發科上漲1%，跳空重返900元，瑞昱、光寶科、台達電漲逾2%，和碩、南亞科、華碩、聯電、開發金、元大金、富邦金、第一金均漲逾1%，南亞、台塑、台塑化、台化、台泥等近日較弱勢的大型傳產股也回溫，貨櫃三雄則走勢偏弱，長榮、萬海、陽明下跌1~2%，大立光、聯詠也走跌。