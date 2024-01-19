ID.4 Pro、ID.5 GTX首亮相 台灣福斯宣告電動化時代來臨

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台灣福斯（VW）2023年以逾1.4萬輛創在台銷售新高，布局新能源市場，18日正式導入純電休旅ID.4 Pro及純電跑旅ID.5 GTX在台亮相，台灣福斯總裁Steffen Knapp表示，將於年中上市，正式宣告福斯進入電動化時代，在去年銷售衝高後，內部設定今年目標仍要維持成長，繼續創高。

不過，Steffen Knapp坦言，由於2024年無論國際情勢或經濟走勢大環境變數相當多，因此實際車市走向仍有待持續觀察。

Steffen Knapp表示，福斯2023年在台銷量成長40％，品牌市占率更達3.5％，改寫在台60年紀錄，為延續強勁成長氣勢，2024年續強化產品陣容，目前除已確定年中導入純電ID.4及ID.5，另有全新The T-Cross上市。

Steffen Knapp說明，面對全球氣候變遷的迫切，福斯做為車壇領導者，率先簽署巴黎協定，目標在2050年實現淨零排放，朝向永續發展邁進。為實現此願景，從產品研發、電動車系拓展、生產製造，至供應商網路，皆使用再生能源，降低碳排放量，比起過往車款，純電車款因最低的碳排放量，成為日常出行中，實現碳中和的最佳選擇。

而為加速產品發展，福斯藉由四個科技面向進行轉型，從底盤設計、軟體開發、電池容量，到移動方案，逐步打造各式電動車款，目的創造規模經濟，落實人人皆能享有電動車的生活，為讓所有人都能找到屬於自己的電動車，福斯推出豐富的純電產品陣容，從入門車款ID.2all概念車、承先啟後的ID.3掀背車、休旅車ID.4 和ID.5，至品牌旗艦ID.7，創造多元的電動車選擇。

為滿足車主售後服務需求更為提升，Steffen Knapp指出，在優化數位體驗，並推出更多車主尊榮禮遇及專屬活動之外，也將持續擴大服務網絡範圍，新增品牌展示中心、服務中心及快捷保修中心，目前已規劃在2024年啟用更多快捷保修中心，目前已有台北林口、台中大里、台南，新增苗栗頭份據點。

此外，福斯2023年啟動新品牌識別Certified Pre-owned福斯原廠認證中古車，至今全台已有13間展示中心，Steffen Knapp表示，統計2023年售出超過5000輛中古車，較上年同期成長50％，同樣看好2024年可繼續維持成長動能。