土耳其首名太空人啟程 前往國際太空站

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土耳其首名太空人和其他3名歐洲太空人今天從美國佛羅里達州升空前往國際太空站，這是德州新創公司「公理太空」（Axiom Space）最新的商業任務。

路透社報導，在日落前1小時，美國太空探索科技公司（SpaceX）火箭「獵鷹9號」（Falcon 9）從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）美國國家航空暨太空總署（NASA）甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空，搭載「公理太空」4名太空人乘坐的SpaceX太空船「乘龍」（Crew Dragon），開始依計畫飛36個小時，前往軌道上的實驗室。

這次的發射在Axiom和SpaceX的聯合直播中進行現場實況轉播。

自動駕駛的「乘龍」太空船預計將於20日上午抵達國際太空站（ISS），與這個在距離地球約400公里的軌道上運行的前哨站對接，國際太空站目前有7名常駐太空人。

直播影片顯示，這架相當25層樓高的兩節載運火箭，噴出炙熱的淡黃色廢氣，衝入佛州外的大西洋上空，天空中部分多雲。

當火箭飛向太空時，乘員艙內的攝影機拍到4名太空人在加壓艙內繫著安全帶，他們戴著頭盔、穿著黑白相間的太空裝，平靜地坐著。其中包括44歲的土耳其太空人蓋澤拉奇（Alper Gezeravci）。

發射9分鐘後，「獵鷹9號」上層火箭將乘員艙送上預定軌道。

火箭可重複使用的下層與太空船其他的部分脫離，自行飛回地球並安全地降落在發射場附近的著陸區，這讓控制室裡響起了歡呼聲。

這次任務是總部設在休士頓的Axiom在過去兩年第3度安排此類的飛行。公司業務主要是將外國政府和私人企業資助的太空人送上地球軌道。

這家公司向顧客收取每個太空人座位至少5500萬美元的費用。