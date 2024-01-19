觀光、航空拚復甦九成 王國材喊話航空業：照顧好勞資關係

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交通部民航局19日舉行77年局慶，交通部長王國材表示，去年是疫情恢復的第一年，今年期待觀光航空都要恢復九成以上，除了旅客人次恢復，在航線的恢復及後續新闢航線也很重要，將與航空公司合作努力拓展航線。此外，王國材也喊話各家航空業都要照顧好勞資關係，他認為，勞資關係的差距並不大，常常欠缺的是溝通。

展望未來，王國材與民航局長何淑萍都一致強調，飛安是重中之重，是全世界的普世價值，希望所有民航業者一起把飛安做好，會強化適職性及疲勞管理；而現在是航空業復甦的時機，目前國際線有112條航線，未來也將穩定開拓航網及空運量。

何淑萍說，過去三年疫情使航空產業壓抑，去年機場運量5,200萬人次，已恢復72％，今年是更要衝刺一年，此外，國內線維持也很辛苦，春節和重要節日期間的輸運仰賴華信、立榮幫忙，也有國際線適時支援。

何淑萍指出，民航發展最重要是飛安，是重中之重，也是所有的基礎，其中，第一線服務機師和空服員、地勤等在第一線作業，肩負飛安最重要責任，未來飛安上民航局也會持續跟各航空公司加強適職性及疲勞管理。

王國材表示，去年是疫情後航空業復甦的第一年，恢復狀況是「航線八成、旅客七成」，期待今年目標觀光、航空都要恢復九成以上。此外，也台灣的機場提升韌性、更永續的發展，讓航空業有好的基礎跟全世界來競爭。

他表示，目前桃園機場第三航廈及第三跑道工程也如期如值進行，預計115年第三航廈完工啟用、119年跑道完工，王國材強調，這是台灣未來要達到8,200萬人次的國際旅客最關鍵的基礎建設，也是國家門戶最關鍵的建設。

過去三年109至111年，疫情將全世界都打亂，民航客運業者站在第一線，受很大的挑戰，不過，他也看到有業者從貨運去補客運的營收也相當成功，而政府也在三年疫情期間累計補助408億元紓困，包括費用減免跟薪資補貼等。

經過疫情，王國材指出，去年國際觀光客640萬人次，今年旅客目標達到1,200萬人次，不過除了旅客人次恢復，航線的恢復也很重要，因此後續航線恢復跟新闢航線的部分，交通部會跟航空公司一起繼續努力拓展航線。

最後，針對長榮機師工會揚言1月22日開票取得罷工權後，將不排除在春節期間發動罷工，王國材說，勞資關係的差距，有時候並不大，欠缺的是溝通，目前會跟時間賽跑，盡量避免春節罷工的情況發生，他也喊話各家航空業都要照顧好勞資關係。