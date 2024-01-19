政府帶動創造利多價值 鶯歌房市未來可期

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新北市，作為全國人口最多的地區之一，近期吸引了大量人口遷入，其就業機會多、產業多元、交通便利等優勢成為吸引移入者的主因。眾多重劃區的開發和規劃也引領了建商推案的潮流，其中鶯歌因捷運三鶯線進展順利，且相對於大台北地區仍有親民房價，成為自住客群移入的熱門選擇。

根據新北市地政局2023年第三季的實價登錄資訊分析，板橋區、新店區、三重區每坪單價介於64.3萬元至71.4萬元之間，淡水區、鶯歌區每坪成交均價則為36.3萬元和37.8萬元，最新一期實價登錄即便已見4字頭，相比其他區域新案價格仍親民具競爭優勢。

鶯歌的房市相對於雙北地區的低房價，3房預售屋仍可在1,500萬至1,600萬元左右入手，預售屋產品多集中在鳳鳴重劃區和尖山地區，而鳳鳴區的2房產品則佔了主要比例，平均單價已接近4字頭，鳳鳴指標個案四季琢硯目前最新實假登陸已到每坪44萬，尖山地區最近推出不少大樓新案，目前平均單價約為35萬元，比今年初上漲了3至4萬元，儘管目前受到總統大選影響，鶯歌房市稍微降溫，但觀望者增多。

業內專家預測，大選後市場將更加明朗，並強調自住客群將持續對鶯歌的房市保持興趣，因捷運建設利多及相對容易入手的房價，鶯歌仍將吸引許多雙北自住客。相對於預售屋，新成屋的最大優勢在於「眼見為憑」，屋況、建材等一覽無 遺，不會與期待不符。然而，需要一次性支付自備款，且可選擇的戶型有限，通常是不太受歡迎的位置，且管理費等開銷也較高，購買新成屋需仔細觀察並慎重考慮預算。雖然預售屋付款較為輕鬆，但也存在不確定性和風險，尤其是可能面臨建商信譽問題，如交屋後實際品質不符合期待、甚至可能遭遇爛尾樓等問題。專家建議慎選信譽佳的建商，仔細閱讀合約內容，確保符合相關法規，以避免可能的損失。

台北捷寶位於具有便利的交通條件和部分生活機能，如三鶯文創整合計畫及三鶯大橋拓寬工程、捷運三鶯線等，預計將大幅改善區域交通與生活品質。其中一樓設有全聯福利中心為最大亮點，周邊步行十分鐘內鄰學區及黃昏市場，就學與生活機能完善。建案產品為複層式設計規劃 1 至 2 房，挑空 4 米 2，極微少見，更在未來空間規劃上講究高坪效運用，主客臥皆採光、格局方正，近日舉辦產品說明會，受到區域客高度關注。