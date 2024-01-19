八大主題沉浸式體驗 國家漫畫博物館試營運

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【中國時報 李欣恬】位於台中市的國家漫畫博物館現正試營運，現有不同主題的展間在園區裡展出，內容包括1950至2010年代風靡台灣多時，且反映不同年代漫畫風格、流行趨勢的漫畫雜誌，皆可看到。

國家漫畫博物館園區總基地面積達2.75公頃，規劃總使用空間超過7345坪，北側基地未來新建主場館規劃將超過6500坪。展覽先行的東側基地共由15棟歷史建築組成，首檔展覽即以東側基地全園區完整規劃為目標，共有8大主題策展、3大空間亮點。

8大主題策展以讀、品、住、轉、泡、追、畫漫畫及體感劇場出發，觀眾進入園區可以沉浸式的方式體驗漫畫，其中「台漫的魔幻時刻」特展展出歷屆金漫獎經典作品及典藏，包含劉興欽、許貿淞、游龍輝、蕭言中等人手稿，還有不同金漫得主的珍貴記憶片段。

「漫畫雜貨屋」則是打造日常生活裡的商店，藉由柑仔店與便利商店兩種不同世代台灣人熟悉的風景，呈現阮光民《用九柑仔店》、謝東霖《神明便利商店》等漫畫家作品裡的台灣元素，以及漫畫作品授權影集、舞台劇等各種跨域的可能。

此外，在展覽的周邊推廣活動，國漫館也邀請近年改編駱以軍《小兒子》散文作品，陸續推出《小兒子阿甯咕》系列作，一路從文學作品轉換成漫畫、舞台劇的夢田影像分享，提出好的文本透過跨界和轉換能帶來效益。

系列監製蘇麗媚表示，台灣的原創人才珍貴，希望以跨界方式集結台灣的創作力量，將文化輸出國際，藉此建立台灣孩子的文化自信心。製作人黃子榕則表示，「阿甯咕」打造非線性的循環經濟鏈，透過文本、動漫、劇場等不同媒材的循環供應，創造IP的生命力與商機。