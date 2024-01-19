回應美日韓聯合軍演 北韓測試水下核武系統

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北韓今天表示，已測試一套「水下核武系統」，回應美國、南韓和日本日前進行有美國核動力航空母艦參與的聯合海軍演習。

日本海上自衛隊、美國海軍及南韓海軍本月14日到17日在東海實施聯合訓練。

日本海上自衛隊派遣護衛艦日向號及金剛號；美國海軍出動卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson）、提康德羅加級（Ticonderoga）飛彈巡洋艦普林斯頓號（USS Princeton）、飛彈驅逐艦史特瑞特號（USS Sterett）及紀德號（USS Kidd）；南韓海軍派遣驅逐艦世宗大王號（Sejong the Great destroyer）及王建號（Wang Geon）參加。3國實施彈道飛彈情報共享訓練等各項戰術訓練。

官媒北韓中央通信社（KCNA）轉載的國防部聲明提到，這場演習「嚴重威脅（北韓）安全」，平壤當局因此採取因應措施，「針對研發中的水下核武系統『海嘯-5-23』（Haeil-5-23）在朝鮮東海執行重要試驗」。

北韓國防部聲明還「強烈譴責美國及其從屬勢力在新年初始就嚴重威脅朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）安全的魯莽行動，並嚴正警告他們必須承擔此事造成的災難性後果」。

聲明最後表示，北韓武裝部隊「將以負責任、迅速果敢的嚇阻力讓他們心生恐懼，並依靠強大實力堅決維護國家安全與區域和平，絕不容忍敵人魯莽的軍事對抗狂熱」。