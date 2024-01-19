AI助陣Galaxy S24旗艦再升級

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台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙宣布Galaxy S24旗艦系列上市資訊，預估銷量比前一代成長3成。圖／古明弘攝

【中國時報 古明弘】AI手機話題不斷，三星18日發表Galaxy S24旗艦系列：Galaxy S24 Ultra｜S24+｜S24共3款新手機，台灣為首波開賣地區，台灣三星同時公布上市方案，售價從2萬7900元起，目前開放預購，預計1月31日起於全台各大電信業者與電商通路正式上市；同樣甫問世的OPPO Reno 11系列也運用AI技術，提升畫質清晰度。

Galaxy S24系列手機集結各大廠的優點並進化，包括13種語言智慧即時翻譯、語音轉文字智慧助理，不論網頁文字、圖片和影音，都能快速搜尋相關資訊的「搜尋圈」是與Google攜手合作。至於用戶最關心的拍照功能，Galaxy S24 Ultra搭載高通驍龍8 Gen 3處理器，配備最高2億畫素主鏡頭、1000萬畫素3倍光學變焦與5000萬畫素5倍光學變焦鏡頭，支援最高100倍超高倍變焦，以及1200畫素前置自拍鏡頭，搭配Galaxy AI的智慧相片編輯建議，輕鬆拍到精彩影像。

至於消費者關心的價格，Galaxy S24 Ultra 12GB+256GB台灣售價為4萬3900元（12GB+512GB：4萬7900元、12GB+1TB：5萬5900元）、Galaxy S24+的12GB+256GB售價為3萬4900元（12GB+512GB：3萬8900元）、Galaxy S24 8GB+256GB台灣售價為2萬7900元（8GB+512GB：3萬1900元）。

三星Galaxy S24新系列即日起至1月24日開放預購，預計1月31日起於全台各大電信業者與電商通路正式上市。非預購消費者自1月31日起至2月29日指定期間，於全通路購買Galaxy S24旗艦系列，享上市好禮2重送，完成付款並取貨即可獲得「45W快充旅充組」及「透明保護殼」或「矽膠薄型保護殼」。此外，購買Galaxy S24旗艦系列，可享Samsung Wallet悠遊卡開卡限時限量回饋最高300元、跨系統LINE資料移轉服務、註冊登入享Galaxy Store禮物卡1000元，再抽Galaxy SmartTag2。

OPPO Reno11 Pro能夠針對圖像進行AI降噪、AI去馬賽克，提升畫質清晰度，Reno11系列也提供全新升級的人像專家演算法，能夠運算包含年齡、性別、臉部比例、臉型等要素，進行精準且自然的圖像處理，讓人像更為出色。

三星Galaxy S24螢幕為6.2吋，圖為琥珀黃手機。圖／三星提供

三星Galaxy S24+ 螢幕為6.7吋，圖為鈷藤紫手機。圖／三星提供

三星Galaxy S24 Ultra螢幕尺寸為6.8吋，推出鈦紫、鈦黃、鈦黑、鈦灰共4色，圖為鈦黑色手機。圖／三星提供

Galaxy S24旗艦系列的「遠距超明亮暗夜人像攝影」可輕鬆捕捉清晰、充滿細節的瞬間。圖／三星提供

三星Galaxy S24系列手機的雙向即時語音和文字翻譯功能，打破語言的隔閡，拉近人與人之間的距離。圖／古明弘攝