《基金》全球AI熱潮續發威 00757 淨值、股價狂歡同創新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】全球AI狂熱持續發威，帶動六大科技天王股價全面勁揚，追蹤尖牙指數的統一FANG+ ETF 在規模、受益人雙雙破紀錄後，淨值也在昨日創歷史新猷、達66.93元；今日早盤股價持續大漲，以67元同步創高，尖牙股科技巨擘利多不斷，00757後勢續航力猶可期。

半導體龍頭昨日法說會釋出今年營收成長至少20%起跳，比整體晶片市場預估的10%成長幅度加倍，高效能運算（HPC）應用需求強勁，繪圖處理器客戶輝達、iPhone製造商蘋果都將直接受惠。

綜合媒體報導，輝達利多不止於此，Meta董事長兼執行長祖克柏宣布，Meta將斥資數十億美元購買輝達的AI晶片。而蘋果部分，蘋果首款頭戴式裝置Vision Pro於美國時間19日展開預購，市場預估今年出貨量上看50～60萬台，較原先預期銷量多出五成，且美銀分析師看好人工智慧（AI）與Vision Pro的潛力，將蘋果投資評級由「中立」上調至「買進」，目標價也調升至225美元。

蘋果周四走高3.26％，收每股 188.63美元。美股七雄昨日漲多於跌，除蘋果勁揚3.26%；臉書母公司 Meta（META-US）上漲 2.11%；輝達再漲1.88%，持續改寫歷史新高；谷歌母公司 Alphabet、微軟、亞馬遜都上漲超過1%；僅有特斯拉逆勢下跌。此外，同為尖牙指數成分股的博通（Broadcom）也大漲超過3%。