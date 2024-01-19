2024「全球百大永續企業」 高鐵全球排名躍升第四

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國際調查研究機構「企業騎士」公布2024「全球百大永續企業排行榜」，今年全球共評選6,733家企業，台灣高鐵（2633）二度獲選入榜，排名更從2023年全球第九名一舉躍升為2024年全球排名第四的永續企業，並在低碳、環保、永續等各項評比指標上持續獲得肯定，不僅再次獲得佳績，更蟬聯今年入選亞洲企業中名次表現最好的企業。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，能夠連續兩年選入「全球百大永續企業排行榜」的前十名，而且成績不斷前進，更加堅定公司積極朝向ESG願景與永續運輸的企業使命邁進。

台灣高鐵依「5年中長期策略規劃」擬定之方針，結合全球趨勢，在各項業務中融入ESG精神，希望ESG深化為台灣高鐵的DNA，透過同仁在各自工作崗位上落實關懷環境永續發展、實踐企業社會責任，希望能讓高鐵不只是綠色運具，更能實踐「成為引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景。

「企業騎士」是一家總部設於加拿大的調研與媒體公司，過去超過20年來持續針對全球市值超過10億美金的企業進行永續性評選，觀察指標包括：能源、碳、環境、社會治理績效、永續收入／投資、氣候與永續發展等。過去台灣獲選的企業包括台積電（2021年全球排名第20名）、巨大機械（2023年全球排名第51名）等，而其跨國性及從各項客觀指標分析所得到的評選結果，也持續受到全球關心ESG理念推動的企業與團體重視。

台灣高鐵表示，公司秉持ESG與企業永續精神，持續「落實誠信經營、強化公司治理、善盡企業社會責任」。自2018年起，連續6年獲得證券交易所「公司治理評鑑」前5％之佳績。

此外，台灣高鐵2023年不僅成功完成新世代列車採購案，將引進更加節能、環保列車投入營運服務，更與JR東海簽署合作備忘錄，針對營運、服務與安全展開全面交流。

另將於今（2024）年協助「國際高速鐵路協會」（IHRA）在台灣舉辦年會，期望透過國際交流，更與全球鐵道同業進一步分享永續運輸的理念。