《盤中解析》台積電領攻 強彈逾380點站回17600

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)法說報喜，今（19）日股價跳空大漲6.29％，帶動台股加權指數開盤同步跳空飆漲318.72點，多方氣盛使漲勢持穩向上、一舉站回17600點關卡。櫃買指數同步開高0.25％，隨後漲勢持穩擴大至約0.8％，表現同步強勁。

截至10點50分，加權指數上漲383.67點、為17611.46點，漲幅2.23％，盤中最高上漲388.10點至17615.89點，漲幅達2.25％，成交量估增至近4000億元。櫃買指數截至10點50分上漲0.74％、為229.84點，盤中最高上漲1.09％至230.64點，成交量估增至近750億元。

盤面各類股漲多跌少，由成交量較大的電腦及周邊設備、半導體股齊揚逾4％領攻，電子股漲逾3％居次，電子零組件股漲逾1.5％、橡膠及電機機械股漲逾1％，金融股小漲約0.6％。航運、資訊服務、數位雲端股齊跌近1％，表現相對偏弱。

權值股由AI概念股的廣達(2382)飆漲逾8％領攻，權王台積電飆漲逾5％居次，日月光投控(3711)及台達電(2308)漲近2.5％，聯電(2303)及聯發科(2454)漲約1.5％，富邦金(2881)漲逾1％，鴻海(2317)亦持平小紅，中鋼(2022)則持平小跌、表現相對弱勢。

元富投顧認為，台積電法說會後ADR大漲10％，周線圖呈現大抵突破格局，台股季線將有撐。從技術面觀察，季線約17212點持續扣抵低位階，成未來多方最後防線。短線新台幣走勢和外資減碼力道為本波重要觀察點，台股短線有機會轉強，元月行情擇優布局看待。

觀察盤面目前主輪動產業，以半導體族群為主，包括半導體設備、IC設計、AI PC和矽智財等，熱門次產業輪動則包括貨櫃航運、AI伺服器、面板、散熱族群等。元富投顧建議，在強勢整理及輪動格局下，原則上操作不追高，在震盪前提下「低進高出，價差應對」。