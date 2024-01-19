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陸河南發現新礦物 正式命名「倪培石」

  • 旺報即時 吳泓勳

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大陸自然資源部中國地質調查局19日發佈消息，在河南一個稀土礦中發現的一種新礦物正式通過國際礦物學會審批，並被命名為「倪培石」，並分析這種新礦物，在新材料等領域具有重要的科學價值。

據瞭解，這個命名為「倪培石」的新礦物發現於河南省太平鎮稀土礦，顏色為淺紅至紅棕色，單偏光下為灰白色，呈半透明—透明玻璃光澤，是目前在自然界中發現的鈰元素含量最多的矽酸鹽礦物，並以大陸地質學家倪培的名字命名，致敬他長期以來在鎢、錫多金屬以及稀有、稀土礦床研究領域的卓越成就。

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