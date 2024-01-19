潮境公園流動廁所「煞風景」居民促遷 海科館將會勘

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位於基隆市中正區的潮境公園不僅有海科館，也有絕美海景，是許多遊客假日去處。但遊客停車場旁卻設有一座流動廁所，不僅突兀破壞山海景觀，還會散發異味，當地部分居民建議移除。海科館表示，該廁所是早期公廁數量不足設置，但智能館增設廁所與店家友善出借後，數量應足夠，將與居民及相關單位會勘，以遷移為原則處置，基市府民政處長張淵翔也認同朝遷移辦理。

有民眾向本報陳情，潮境停車場的流動廁所常年佇立，但設置地點與色彩相當突兀，恰好會破壞絕美海景的視野，尤其是要拍照打卡時，若背景想拍九份山城一帶，亮綠色的廁所就會入鏡。若未及時清理廁所，也會散發異味，給遊客留下不好印象。記者上月實地訪查，該廁所確實較突兀，而本月18日再訪時，廁所有調整位置，與垃圾桶和友善廁所告示牌並列，些微降對景觀衝擊。

記者向海科館詢問後，海科館表示，該流動廁所之設置，是早期配合當地長潭里所提出之要求，及考量當時潮境公園廁所數量不足所設置，目的在提供遊客及居民便利需求。

海科館說，自2022年6月潮境智能海洋館開幕營運後，有再增設廁所，並重新整修既有公廁，且周邊商家亦願意提供餐廳友善廁所供民眾使用，就園區整體而言，尚足以提供來訪遊客使用需求。

海科館強調，潮境公園風景秀麗，有關流動廁所亦期待能夠整合地方共識，並將擇期辦理會勘，如確認無需求，海科館將配合流動廁所移除事宜。

但當地也有里民持不同意見，認為廁所必須保留。因當初未設置廁所時，常有沒公德心的遊客隨意大小便，甚至有居民「開門見黃金」的誇張情形，而流動廁所設置後，情形也有改善，因此很怕遷走又會「惡夢重演」。里長鍾麗美也向海科館補充，若店家未營業時，旅客真的有急用，仍有設置的必要。

民政處長張淵翔表示，該處隸屬海科館管轄，市府原則無法介入，但他認為在現有公廁與店家友善廁所均設置的前提下，也傾向應移除該流動廁所，並已與海科館、區公所等單位溝通，未來若要會勘會全力協助，希望凝聚共識、解決問題，讓潮境公園的遊憩體驗更美好。