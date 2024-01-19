金門啟動食安聯合稽查 春節應景食品全數合格

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

農曆春節將至，金門縣衛生局昨(18)日由局長蔡建鑫率領所屬，會同縣府消保官王晶英，以及政風處、建設處、環保局等相關人員，共同前往金城鎮東門市場周邊商家、特產行、雜貨店及宴席餐廳等，進行食品良好衛生規範準則及食品安全聯合稽查。現場查核食品標示、肉品來源、食材來源及環境衛生等項目，為民眾食安把關。

衛生局指出，該局自去年12月起即展開春節稽查專案，共計稽查食品販賣業32家次、宴席、團餐及一般餐廳40家次，針對轄內食品販賣業春節應景食品等進行抽驗，共計抽驗33件，抽驗品項包括：全聯金門慈湖分公司賣的港式蘿蔔糕、寧波年糕、北港可口米血糕、泰源油燜雲筍、泰源原味榨菜、鮮蚵、秋刀魚、金城漁會超市賣的秋刀魚、香脆花生糖(粗)、金橋酸菜筍、金橋高山香脆雲筍、黑橋牌臘肉、家樂福金門店賣的有機高山翠玉白菜、港式蘿蔔糕、舞Q年糕條、蓮發百頁豆腐、春豐豆干、豆豆濃非基改白豆干、博客原味條狀火腿、滿漢嘟嘟好原味香腸、寶雅金門伯玉店賣的金門高粱厚Q干(經典微辣)、老中醫豆干(中丁)、廣濟堂蜂蜜紅棗、統一生機蜜棗乾、泰國頭等艙梅子、鈞統企業有限公司賣的梅精仙楂菓、陳皮化核應子、巧益金桔、巧益水蜜桃乾、李家興仙李、盈春閣餐廳的宴菜、豬肉絲、金喜來餐廳的炒苦瓜，檢驗項目依產品種類分別有防腐劑、過氧化氫、二氧化硫、放射性核種、動物用藥殘留、甜味劑、黃麴毒素、農藥殘留、亞硝酸鹽、食品中微生物等，檢驗結果均符合規定。

衛生局提醒，食品業者應依法保存進銷貨相關交易憑證及紀錄等資訊，俾利溯源追蹤，並呼籲消費者購買年節食品時，儘量選擇完整包裝的食品，注意產品包裝之品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商或國內負責廠商等，避免挑選色澤過於鮮豔、有刺鼻味、非自然原味之產品；購買後儘早食用完畢，未食用完應妥善保存，以確保產品新鮮安全。

衛生局表示，已將春節稽查專案相關抽驗結果公告於該局網站，詳細資料民眾可上網至http：／／phb.kinmen.gov.tw／News.aspx？n=50AD456C3CFFAC94＆amp;sms=4FEFD09995C4BB81衛生局網站檢驗結果資訊專區查詢 。