原鄉數位之路 「阿朗 E 原味達仁」串聯部落情感

台東大平洋沿岸城鄉達仁鄉背山面海，狹長的行政區讓達仁的村與村之間距離偏遠，彼此串連不易，境內雖有享負盛名的阿塱壹古道，但過去探索阿塱壹古道遊客並不會順道停留在達仁消費，對當地產業發展挹注不大。

「阿朗 E 原味達仁」群聚領導人黃漢忠指出，透過經濟部中小及新創企業署推動的「中小企業數位群聚輔導計畫」，讓在地經營者凝聚在一起，彼此分享創業辛苦與甘苦，同時，也藉此探索並發現部落問題，共同提出解決方案。計畫執行至今，黃漢忠觀察到數位群聚可以幫助返鄉青年學會數位工具運用，改善過去靠傳統擺攤行銷模式，也藉由這個計畫，串聯達仁青年們成為一個有組織，團結向外，彼此共生、共榮、共好，讓部落產業得以永續發展。

台東達仁鄉位於南迴線最南端，境內大部分住著排灣族原住民，除了保存大自然的原始風貌，也保留了豐富的文化傳承，如北端土坂村保存相當完整的排灣族五年祭；也有被稱為是台灣公路唯一的缺口著名的古道『阿朗壹古道』；喜歡海岸美景也可造訪達仁南田海岸的親水公園，南田海岸的美麗一覽無遺。阿塱壹為達仁安朔部落舊稱，從屏東旭海到安朔這段未有公路開拓的古道稱為「阿塱壹古道」，這條古道沿途豐富動植物資源及能俯瞰台灣東部海岸線而聞名，是古道探索者口袋祕境。

達仁地景秀麗，遊客預約絡繹不絕，但對地方產業帶動卻無太多的實質加分。黃漢忠結合12家當地青年創業者組成「阿朗 E 原味達仁」，並透過群聚計畫規畫出【阿朗壹古道】+【部落深度之旅】兩天一夜或三天兩夜行程，讓遊客能停留在達仁，帶動地方產業，活化部落文化。

數位傳遞排灣小米文化 打破人的距離

因為疫情及孩子教育，卡路風工坊負責人鄭皓菁與夫婿從台東市區回到土坂。回到部落後，鄭皓菁夫婦為讓排灣文化傳承下去，他們修繕了傳統排灣溪石屋，並以此屋作為文化傳遞的基地，一方面推廣排灣小米文化與農事教育，一方面則與老一輩族人學習藤編工藝。從事排灣文化推廣之餘，鄭皓菁也能兼顧陪伴孩子成長、學習。

從外地回到部落經營工坊的鄭皓菁說，部落有許多不方便，例如這裡沒有銀行、ATM，遊客到工坊想買手工藝品，常因帶的錢不夠而打消購買意願。然而，自從加入數位群聚後，提升便利性，客戶來部落消費，因有行動支付，不再受限現金不足。對數位世界的理解，鄭皓菁用「數位工具很有禮貌」來形容它，她解釋，平常忙於工作時，客戶在網站上的留言，數位系統會先幫忙回覆，很有禮貌。透過群聚計畫推廣部落深度旅遊，讓卡路風工坊爆光度提高，在行銷上給予很大助益。

未來，還想用數位幫助排灣族什麼呢？鄭皓菁說「人是有距離，資訊無界限」，她希望用實境解迷的遊戲方式讓族人或外面的遊客體驗排灣文化；或是運用在族語情境教學。他更希望透過數位工具，可以把五年祭的傳統祭典以繪本、動畫形式，讓旅外族人可以了解到快要失傳的部落文化，讓他們有一天回來時，對土坂不陌生。

曾長時間離開部落移居西部城市的邵朔君有個夢想，想開一間蘊含排灣飲食文化的部落餐飲，在三位兒女及姐姐幫忙圓夢下開設「伊途慢活館」，傳承排灣族人早期手抓食的飲食文化。邵朔君女兒說，伊途慢活除了希望能讓客人用最原始的方式體會排灣食文化，還有一個目的是希望傳遞手心的溫度。邵朔君養父是一位山東人，她記得小時候養父每天揉饅頭給她們吃的情景，希望這份手心的溫暖能傳承，同時，看到現代人手機不離身，她也希望「手抓食」的用餐規定讓客人用餐時可以放下手機，用心體驗。

保存排灣手抓食傳統 傳遞手心溫度

邵朔君只會煮，處理來客訂單或出餐、結帳等外場工作皆由平常有正職的三位兒女輪流幫忙，邵朔君女兒說，我們很怕客人太少，也怕客人太多，由於食材都當天準備，因此，每一天都至少6位以上訂位者，餐廳才開張，透過加入數位群聚後，運用Google商家管理讓更多人看見「伊途慢活館」，以最近為例，增加了旅行團、家族旅遊的大團客人，讓業績有所成長，也透過數位群聚計畫導入行動支付，讓收款更為便捷。

從父母那一代就移居城市生活的吳亞璇，生兒育女後，因對部落的情感讓原本在平地有一份穩定工作的她，毅然決定回到土坂生活。吳亞璇回想當初決定要回來時，100人中有101人反對。樂觀的她說，「還好先生喜歡原鄉文化。」在先生的支持下如願回到土坂開設土坂金宿。

位處偏遠部落，周遭也沒有吸引遊客絡繹不絕的景點，當我們好奇吳亞璇沒有經營壓力嗎？她淡定地回說，當初回鄕是因為孩子成長不能斷層，而部落情感是最好教育，抱持著生活穩定後才想到生存的信心。因此，不管在家庭財務還是改變原有的生活環境，吳亞璇說，只要想清楚，面對的任何挫折與問題，都視為正常，秉著持續做、假設問題、解決問題的心態就能面對各種難題。

回鄉開民宿 盼給兒女部落情感教育

回到部落開民宿，吳亞璇是帶著理想，她希望用場域教育來影響下一代，在未來也能夠提供族人在自己的原鄉生活、工作，不一定要出去外面打拚。透過土坂金宿這個場域，改變族人的思維模式，出去不再自卑或有落差，也能讓族人了解到外面世界，她認為，開店不只是做生意，還要有教育意義。

在實現理想的路上，接觸到族人共同推動數位群聚計畫，吳亞璇對該計畫能提供數位行銷訓練課程及導入行動支付、社群行銷、套裝行程等策略，跟她心心念念要串聯族人的理念一致，也加入了該計畫。執行至今，不僅增加客源，也因為提供行動支付，讓客戶付款更為便利，也意外刺激客人多消費，增加營收。未來，她也期望能藉由系統進行資源統整，如能在後台分析客人喜愛的種類，協助群聚夥伴們分支分流作業，提供更多元化行程。

過去十多年一直在推動青年回鄉，自己也在土坂部落開設野熊深山號餐飲的熊大龍，他一直期望用不一樣方式來認識自己成長的部落，在去年參與數位群聚計畫前，就已朝這個想法努力，他認為，與其單打，號召族人一起去做一些事情，團隊會比個人更有力量。他也看到族人參與數位計畫後，差異最大，是過去店家是各自為政，現在大家會定期開會，共同學數習數位工具，彼此交流、分工，是共同成長的喜悅，他舉例，群聚成員一家接了團客，會互相分工，透過這個方式，讓遊客停留在達仁鄉久一點，為鄉里創造更大營收，未來也能吸引更多青年族人返鄉發展。