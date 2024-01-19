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梅世傑奉獻台灣教育 獲頒永久居留證成正港台灣人

  • 中時即時 孫英哲
梅世傑用蒙特梭利教學希望透過教育協助孩子幫助自己，他近日由移民署中區事務大隊彰化縣服務站頒發馬偕計畫永久居留證。（移民署提供／孫英哲彰化傳真）
梅世傑用蒙特梭利教學希望透過教育協助孩子幫助自己，他近日由移民署中區事務大隊彰化縣服務站頒發馬偕計畫永久居留證。（移民署提供／孫英哲彰化傳真）

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美國籍的彰化縣苗圃蒙特梭利實驗教育創辦人梅世傑，奉行「另一個選擇的教育，給孩子自學的機會」理念，奉獻教育近30年，梅世傑近日獲馬偕計畫教育領域長期奉獻服務的肯定，由移民署中區事務大隊彰化縣服務站頒發馬偕計畫永久居留證，感謝他對台灣教育長期的付出及貢獻。

現年65歲的梅世傑居住台灣已40多年，他來自美國威斯康辛州的農家，具農業經濟與教育碩士，熟稔多國語言，做為早期台灣兒童美語的開拓者。梅世傑來台後，觀察到台灣教育體制的問題，為讓孩子有自學的機會，萌生了成立蒙特梭利小學的想法。

梅世傑有了要在台灣辦教育的想法後，回到美國完成小學蒙特梭利教師的培訓後，於1999年在彰化縣鹿港鎮與9個孩子及7個家庭，成立了苗圃蒙特梭利小學，這是台灣第1個以中文為主的蒙特梭利教育，採混齡教學，重視母語自發學習及環境教育。

梅世傑看見工廠廢水對環境生態的影響，帶領師生成立河川巡守隊，舉辦「1228預約台灣土地健康日」活動，希望能喚起各界對工廠排放廢水的重視。他建構了全世界第1套小學蒙特梭利中文啟發自學教材，並持續與在地文化結合。

只要一到談到教學及草創時期的艱辛，梅世傑眼神中充滿著對教育的熱忱與使命，從苗圃畢業的孩子有人中研院工作，也有人出國留學，他對孩子們的成長及找到自己的人生方向感到欣慰，他說「重要的不是教孩子多少，而是怎麼啟發出孩子的無限可能。」

移民署中區事務大隊彰化縣服務站主任陳駿璿說，「馬偕計畫」肯定年滿65歲以上，在我國長期服務或具有特殊貢獻的外籍人士無私地奉獻，提供大眾交通工具與文教育樂設施的優待，傳達政府的重視與關懷。

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