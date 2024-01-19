屏東人口連降 為何房價5年仍漲近4成？專家揭原因

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屏東人口老化、人口流失、少子化現象相當嚴峻，依據屏東縣政府民政處統計，屏東縣的總人口數已經連續22年下滑，截至去年底，屏東縣的總人口數僅有794,997人，與2014年底的847,917人相比，10年來銳減52,920人，而目前屏東縣人口第二多的行政區潮州鎮總人口數也不過才5.3萬人左右。不過，即使屏東縣的人口數持續減少，但區域房價卻依然相當堅挺，由內政部不動產資訊平台資料顯示，截至2023年Q3屏東縣的平均成交單價約為每坪16.98萬元，相較於2019年同期的每坪12.29萬元，短短5年時間就大幅提高了4.69萬元，房價漲幅接近4成，顯見區域房價漲勢迅猛。

東森房屋屏東家樂福加盟店店長李淑靜19日表示，屏東的總人口數的確在減少，但由於世代居住觀念的轉變，現在的年輕人普遍不想跟長輩同住，愈來愈多的小家庭從原本的大家族中獨立出去，所以，屏東的設籍戶數反而在不斷增加，也因此衍生出了相對穩定的剛性需求，再加上近年來政府在屏東縣陸續推動了許多公共建設，在建設利多和剛性需求的雙重保障下，屏東市的房市交易量能仍有較強的支撐力，區域房價呈現穩健成長的態勢。

李淑靜指出，以屏東縣內人口最多的屏東市為例，雖然最近幾年屏東市房價確實上漲了不少，但，比起其他都會區，目前屏東市的房價普遍只有1~2字頭上下，仍相對親民，購屋者的買房負擔不致太重。

她說，現階段屏東市的買方，大多為年輕的新婚夫妻或父母幫助子女置產， 且以總價800～1,000萬元、三房（含平面車位）的新建大樓，最受首購族群青睞。

另外，還有一部分上了年紀的退休族、準退休族會選擇在都市計劃區內購買100~120坪左右的小塊農地，這類農地產品的購買總價普遍只要500萬上下，而且既可以用來休閒娛樂，也具備一定的傳承價值。

展望屏東房市發展，東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，近年來屏東的建設議題相當豐沛，包括屏東科學園區、高鐵南延、高雄捷運延伸線、健康產業園區、屏東榮總等，預估隨著上述重點建設項目的推進，未來有很大機會可以磁吸更多就業人口進入屏東，進而推動區域房市交易量能的升溫。

他說，從長線來看，屏東的發展前景仍具想像空間，不過，鑒於屏東房價短期內飆漲過快，部分重點項目的建設還需要一段時間，加之區域人口流失問題仍客觀存在，所以，建議購屋民眾在買房前切勿盲目追價購買，最好要在專業、在地的房仲業者的協助下挑選最具抗跌保值性的標的。