台電虧太大 能源專家估電價漲10％

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【中國時報 吳靜君、洪凱音、王莫昀】燃料成本居高不下，台電發電成本大於售電成本，以致於去年大虧1985億元，看守內閣期間，電價費率審議會將在3月召開，引發外界關注電價是否調漲，經濟部18日表示，會按審議會決定。能源專家梁啟源認為，總統當選人賴清德所組團隊最可能的做法是，電價調漲10%左右，政府再發公債幫助台電增資，避免台電破產。

依台電最新數據，發電成本每度3.9158元，平均售電價格為3.0852元，相差逾0.8元，等於賣一度虧一度，台電勢必會爭取漲價。據了解，台電近期會將發電成本、燃料走勢、建議漲幅等提報電價費率審議會工作小組會議，小組討論後，農曆年後提報方案至電價費率審議會。

官員表示，昨日經濟部預告的113年再生能源躉購費率草案，已調降太陽光電躉購費率，預期民間發電直接售給業界數量會攀升，降低台電採購成本。2022年民間綠電售予業界為11億度電，去年攀升至17億度電，預期今年進一步增加。

梁啟源分析，近1年來國際能源價格回落，台電之所以虧損更嚴重，主要是台灣能源轉型過程中，補貼燃氣；只要執政黨主張能源結構持續，且維持補貼政策不變，今年電價一次漲50%也彌補不了台電的虧損。台電累計虧損已高達3820億元。

工總表示，台電2023年度虧損這麼多，應該要檢討能源政策，是否要停止使用核能，讓生產成本攀升。工總並指出，如要漲電價，希望政府能夠做到公平，不要只拿製造業、用電大戶開刀，應該工業、民生一起調整，才能達到節能、省電的政策目的。

工總也擔心，現在面臨中美貿易戰、地緣政治緊張，景氣尚未完全恢復，如電價大幅調升，甚至連2023年度凍漲的部分一口氣調漲，恐怕衍生通膨疑慮，民眾生活會更加困難。

商總主席賴正鎰表示，希望電價不要調漲，若真的要調整，就應全民一起調，調幅不要過高，幅度在5％以下。商總理事長許舒博表示，透過漲電價來彌補台電損失，等於是「全民埋單」，有必要了解台電為什麼會虧這麼多，是不是能源配比出了問題。