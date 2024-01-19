《動休閒》復盛應用首季業績看淡 全年度成長動能強勁

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者郭鴻慧台北報導】復盛應用(6670)2023年受高爾夫球原有客戶調整庫存，加上2022年業外匯兌利益墊高基期，全年度整體獲利將呈現衰退。2024年首季因新產品出貨在元月份達高逢，又加上農曆春節長假，業績動能不強，全年度在客戶調整庫存結束，又有新品推出，營運將重返成長軌道。

展望2024年，復盛應用年在主要客戶調整庫存已暫告一段落，分別陸續推出新品搶占市場，加上民盛營運持續成長，營運將恢復成長動能。法人預估，2024年復盛營收年增率可望在1成右，稅後盈餘年增率可望超過2成以上。

2024年高爾夫球具客戶在庫存調整暫告一段落，復盛應用又有新產品持續推出，法人預期，在高爾夫球產業營收年增率將逼近1成，而非高爾夫球產業受惠航太產業景氣持續復甦，預估此部分營收年增率在8%左右。另外，Minson在冰上曲棍球靴、滑雪靴、滑冰靴、越野摩托車靴、極限運動鞋靴需求恢復成長軌道，營收年增率可望達2成以上。

以往復盛應用股利政策以配發現金股利為主，股利發放率約在6~7成左右。復盛2022年股利政策，配發現金股利22元，股利發放率60%，法人推估，復盛2023年股利政策仍將會配發現金股利，有機會上看10元以上。