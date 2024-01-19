不輸航空業！台灣高鐵豪發6個月年終 員工爽領破20萬

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不只航空業有好年冬，高鐵也是！高鐵年終獎金爭議落幕，原本台灣高鐵董事會通過發放2.3個月年終，在工會爭取下，今日宣布提高到3.8個月，加上績效獎金平均2.2個月、先前已發出的12000元營運激勵金，等於高鐵員工今年有機會領到超過6個月的年終獎金，不只不輸航空業，也羨煞許多上班族。

台灣高鐵企業工會不滿公司年終獎金僅發2.3個月，認為4個月才合理，日前喊話公司在調解會前提出符合同仁期待方案，否則備妥罷工的爭議行為。高鐵企業工會8日表示，交通部支持訴求且認為非常合理，呼籲資方10日協調會上，切勿再錯過勞資和諧的機會，已做好最壞打算及萬全準備。

高鐵工會表示，台灣高鐵公司疫後的營收成長有目共睹，依據去年12／13日所發布的公告，卻僅發放2.3個月年終，引起所有同仁的譁然，也強烈向本會表達不滿。為因應同仁的訴求，工會決定發起爭議行動，並於1／16臨時會員代表大會通過下，端視協商結果，發起爭議行為。

高鐵工會強調，據本會與高鐵公司協商過程，高鐵公司往年提撥總獎金最高數額為4.2個月，在工會強烈的要求下,最後爭取結果〜總獎金數額提升至6個月。績效獎金的部分比照疫情前營收最高年度的2.2個月，年終獎金的部分則為3.8個月!。

除此之外，高鐵工會也爭取到，針對節日旅運量較大的日期給予當日出勤者每人每日定額$500元激勵金，113年雙方合意日期為：4／3、5／10、6／7、9／13、10／9、12／27， 同時雙方將就未來年終獎金制度化、調薪制度化、指定日期激勵金制度化，持續協商，討論出符合同仁期待的方案。

高鐵工會表示，最後先感謝交通部及勞動部居中協調本次爭議案，與高鐵公司和董事會願意同本會，理性協商，最重要的，是感謝每一位參與這次行動的同仁，因為有你們的加入與支持，給本次工會協商與行動的最大後盾。

高鐵公司對此表示，感謝全體同仁配合公司政策，堅守崗位、共同努力，為旅客提供安全、便捷、舒適的旅運服務，並獲得董事會肯定公司整體經營之良好績效成果，相關公告今日已公告全體同仁。 高鐵公司表示，國人最重視的春節疏運即將到來，期盼同仁上下一心、勞資攜手合作，實踐台灣高鐵作為國家骨幹運輸之責任與承諾，以不負董事會、全體股東以及社會各界之期許。