看好離島旅遊 5少年仔合資打造吉貝交通食宿一條龍

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儘管澎湖不少旅宿業不太看好今年景氣，但澎湖觀光人次在成長，有業者就看好離島旅遊，由五名異鄉年輕人合資打造吉貝民宿，建造遊艇，甚至開設吉貝島第一間餐酒館，打算一條龍方式經營，並在今（19）日早上快艇下水。

負責人林儀宗表示，本身從事建設業，年輕時常來到澎湖玩，特別是吉貝，因此留下很深的印象。現在事業小有成就，便與朋友合資，希望帶動吉貝觀光發展，也會推出客製化的水上活動行程。

今（19日）早在白沙鄉赤崁國福造船廠舉行下水典禮的沛無限遊艇，便是由5名都是80後的年輕世代合資1500萬元打造，入鄉隨俗，依循澎湖古禮祭拜船頭、懸掛鯉魚旗、還有炸棗擲吉等，然後從造船廠出發航向吉貝首航。

不過，就在遊艇準備就緒要出航時，被登檢的赤崁安檢所弟兄發現人數超載，攔了下來。雙方僵持許久，因安檢人員在安全考量下堅持不放行，最後船家妥協，讓部分乘客自行搭船前往吉貝，才鞭炮聲齊鳴，順利開航。

而除了建造新船外，這些年輕人也在吉貝蓋民宿，並引進吉貝第一間餐酒館，打算以一條龍方式通吃。

林儀宗說，將來除和傳統在地業者合作外，也會利用這遊艇開發新的行程，比如到目斗嶼等其他島嶼，讓遊客看到北海之美，同時花火節期間，也會載遊客從海上賞花火。