高雄過好年 29個商圈接力迎新春

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高雄農曆年前商圈盛事「高雄過好年」系列活動，將於全市29個商圈接力開跑，高雄市政府經發局19日與大高雄市觀光商圈總會、以及參與活動的29個商圈，舉行聯合行銷記者會，預告今年各商圈豐富活動內容，而每年都深受市民喜愛的高市府小紅包，也將由高雄市長陳其邁於系列活動現場發送，提前跟市民朋友拜早年。

高雄經發局長廖泰翔表示，高市府去年結合演唱會發放商圈夜市券，將歌迷導入商圈消費，除了演唱會外，也將配合各大活動，持續推出對接方案與商圈串接配合，導入人流帶動買氣與商機。

同時，商圈以往行銷補助，從高雄市長陳其邁就任時的400萬元預算，逐年增加到今年1,100萬元，可以自主推廣商圈特色，他說，除了軟體預算增加外，在去年也陸續改善三鳳中街、鹽埕堀江、新堀江及中央公園等商圈入口意象，今年編列3,000萬商圈硬體改善預算，希望逐年逐步改善購物環境或新增商圈特色意象。

廖泰翔指出，高市府將持續打造「高雄過好年」品牌，成為全市各商圈年度最重要的活動之一，今年共有29個商圈響應，活動包含春聯揮毫、消費抽獎、特色市集及各類表演等，首場活動將在20日，由南北貨第一品牌三鳳中街開跑，歡迎民眾來高雄逛商圈辦年貨。

大高雄觀光商圈總會理事長王文雄表示，各商圈代表19日帶來最暢銷、熱門的伴手禮與美食，在「高雄過好年」記者會現場展示，並拿出最好的商品及年貨供民眾採買，相信民眾在各商圈逛街採買時一定都能收獲滿滿，預祝民眾與店家今年都能過好年。

高雄市東高雄觀光產業聯盟理事長鍾兆淵表示，今年經發局在美濃、旗山、六龜持續投入資源，協助東高雄商圈舉辦推廣與行銷活動，高市府去年結合演唱會及在地特色活動，配合發放商圈券，除了結合商圈與在地特色外，更重要的是吸引民眾落地消費，讓東高雄商圈受益，為大家帶來許多商機，同時也希望大家在過年期間可至美濃、旗山、六龜走春，東高雄不僅是風光明媚的好地方。

依據觀光署公佈去2023年1至9月份，旗山老街更是台灣老街訪客數最多的景點，多達613萬人次到訪，還有美濃客家庄及六龜梅花季等豐富的人文景觀及美食，皆是大家走春必去的景點。