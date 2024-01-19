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台積電「600壯士」解套了 他不放手直到「這數字」到手

神山穿雲箭！台積電衝破600關 山頂大師兄都解套了 他喊出超狂目標價：不到不會賣

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台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

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【旺得富理財網 旺得富社群中心】台積電法說報喜，不僅預估今年營收成長逾2成達高標，全年股利也不低於13.5元，利多紅包齊發，激勵股價一度狂噴逾6%，成台股救世主。隨台積電股價重回600元，不少被套在山頂的大師兄們也順利解套，其中曾慘賠數百萬的百萬YouTuber「Joeman」表示，自己目前「1張沒賣」，也看好股價能再上層樓挑戰800元，引發網友討論。

Joeman在2022年5月時，於Podcast節目百靈果News上表示，自己多次進出台積電，但每次都在「很智障的點」賣掉，自承是「超級韭菜」，但他仍認為，台積電是1家間誠實企業，「它說會成長就是會成長」，也堅信未來股價能穩定成長到800、1000元。

他並透露，自己從600多元開始All in台積電，但無奈不久股價一路血崩至510元，後來轉念決定長線投資、放著不賣，而他當時曾稍微估算，應該賠了好幾百萬，「快賠掉一台小牛」。

台積電今（19）日股價一口氣大漲逾30元，突破600元關卡，早盤最高還來到625元，漲幅超過6%，目前漲勢雖略見收斂，但仍維持逾5%漲幅，午盤約在619元價位。

隨台積電價漲量噴，Joeman今日稍早也透過IG限時動態表示，「2024台積解套，一張都沒賣！」，網友則表示他超有錢又超會賺，根本不用擔心吧，直說是本多終勝的寫照；也有網友重提之前的呼麻事件，酸問1張可以買幾包大麻？或是說抱著不動、也屌打股板眾韭菜了吧，但也有人認為，賺了配息賠了時間成本，根本是網紅來洗流量。

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※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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