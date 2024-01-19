獨》新冠疫情、流感升溫 衛生局估「這時段」恐最高峰

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近期COVID-19疫情再度升溫，確診病例明顯增加，連流感人數也創下10年新高，上周類流感人數共12.7萬，造成11人死亡；高雄市衛生局說明，此次疫情升溫為全世界的趨勢，一概統稱呼吸道感染症。臨床醫師會依據上呼吸道症狀來診斷是否為感染COVID-19，至於升高峰的可能時期則在「過年前後」，高齡、危險族群要盡快接種COVID-19 XBB疫苗。

高雄市聯合醫院感染科主任蔡東原表示，近期流感、COVID-19升溫主要原因包括從國外入境的民眾愈來愈多，光是上周類流感人數就達到12.7萬，造成了11人死亡，加上農曆春節的返鄉潮及出遊朝，預估農曆春節每一周大概會增加1.5萬人感染。

蔡東原也說明，除了入境人數增加使得流感人數、新冠疫情崛起外，現在大家戴口罩的習慣也大大減低，呼吸道傳染病的途徑也跟著增加；不只民眾習慣問題，呼吸道傳染疾病的病毒也好發在10月到農曆過年後，因此在傳播力變強、人口變多、口罩變少的情況下，才會使得這2類病毒感染人數驟增。

蔡東原強調，民眾若擔心自己感染上呼吸道疾病，可趕緊去施打流感疫苗與COVID-19 XBB疫苗，並且要多戴口罩，有呼吸道症狀時要減少前往人口密集地，並多洗手。