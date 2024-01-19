教師與家長的指南 新北發表「AI塑造的學習未來」教育新書

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新北力推智慧教育，重視學生的品德涵養、適性學習、科技運用，及國際競合力，教育局今（19）日舉辦｢AI塑造的學習未來：教育現場的智慧觀點｣新書發表，匯集新北市教育現場的經驗，將鋪貨於各大實體及網路書店。

教育局長張明文到場與校長、教師們及學生暢談AI學習的新觀點並與現場貴賓一起打開「燈書」，象徵新北教育在學校師長及家長的齊心下，開啟孩子璀璨的未來。

張明文表示，有感於科技改變未來，更可以有效地促發學生的學習，本書匯集新北市教育現場的經驗，是教師、家長寶貴的參考指南，期待新北經驗能拋磚引玉，讓更多、更好的教育創新思維持續推出，讓學生學得更好、更有效率。

記者會現場特別邀請書中幾位主角現身說法。樟樹國際實中校長陳浩然表示，培養學生的創意是他的辦學理念，透過「跨域」的課程設計，培育新世代跨域人才。該校林泰翔同學也說，學校非常鼓勵同學探索興趣，並將興趣、創意付諸實踐，因他對機器人、無人機、程式設計等領域感興趣，於上課中學習到許多媒體製作、剪輯實務知識及經驗，讓他在程式設計競賽中取得好成績，也因這些經驗，確定未來的職涯發展方向。

曾任地科老師的教網中心主任何春緣，有感於光靠課本是沒有辦法讓地球科學變立體，她運用《Google天象圖》的免費服務，讓學生看見來自哈伯望遠鏡的星空衛星圖像，讓學生瀏覽讓人驚嘆的高畫質天體圖。學生紛紛截圖拍下不同時段的模擬星空，學習也更主動！

江翠國中吳芳蕙老師長期帶領國中英語輔導團，她認為雙語教育是讓更多孩子感受英語的應用，並以國際教育讓學生接納不同國家的文化，我們的學生英語讀寫能力水準不差，只需在這個基礎上，打開學生聽說的學習開關，讓外師與校內學科老師協作，設計出來的雙語課程才會到位。

丹鳳高中圖書館主任宋怡慧長期推動閱讀，以她在學校推廣的智慧閱讀經驗，就算學生習慣用AR、VR、手遊、電子書，孩子還是要能靜下心來，學習和知識相處，還是要回到「原典」，用自己的經驗判斷作者表達的意義，孩子不能一直活在虛擬的世界裡，因為他們最終還是活在真實世界。