迎龍年新北春聯大方送 深澳鐵道自行車限定光雕登場

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農曆春節將至，迎接龍年到，新北市觀旅局今年在瑞芳深澳和新店碧潭等地舉辦贈送春聯的活動，分享年節的歡樂氛圍，讓民眾提前感受過年歡慶氛圍。首場贈送春聯活動在榮獲交通部觀光署所辦理的「觀光亮點獎」瑞芳區的深澳鐵道自行車舉辦，為迎接龍年，1月19日起深澳鐵道自行車主題光隧道正式換裝春節限定光雕，呈現充滿年味的可愛動畫。

在騎乘鐵道自行車的過程中，不僅能欣賞沿線多采多姿民宅彩繪牆和美麗的山海景致，進入春節主題光隧道更可見到可愛的金元寶、喜氣洋洋的炮竹煙火映入眼簾。此外，還推出贈送春聯的活動，只要在1月19日至2月14日期間搭乘深澳鐵道自行車，並在Google上評論給予5顆星，即可獲得一組「深澳好好運春聯」，好運春聯上還有深澳鐵道自行車俏皮可愛的吉祥物，共享新春佳節的愉快氛圍。

此外，新店區的碧潭風景區也有舉辦新春揮毫贈桃符活動，「桃符」為春聯古稱，由碧潭停車場營運公司（大日開發有限公司）舉辦，活動在1月20日下午13時30分至16時30分在新店區碧潭吊橋東岸藍色帳篷區，特別邀請漢字書藝文化學會理事長林金豊老師前來現場揮毫寫春聯，也開放民眾指定吉祥話，讓客製化的春聯增添濃濃的筆墨香與人情味，來訪民眾用手機掃描現場活動立牌上的QR code，進行Google五星好評，即可索取書法名家現場揮毫春聯，感受傳統節日的趣味與喜悅。

觀旅局長楊宗珉表示，為了與民眾共享新春歡樂氛圍，特別在新北市風景區安排了贈送春聯的活動，象徵著舊的結束、新的開始，寄託對未來一年的美好祝福，迎接甲辰龍年的到來！在2月3日造訪碧潭的遊客更可前往碧潭餐飲遊憩區的旅客服務中心領取限量特色春聯。

此外，到烏來走春也很不錯，可以泡溫泉，欣賞有「雲來之瀧」美名的烏來瀑布。在2月10日至2月15日期間，酋長文化村在烏來瀑布遊客中心舉辦馬克杯原住民工藝繪畫體驗活動，以及原住民樂器體驗教學，絕對是舒心放鬆的好選擇，度過美好的新春假期！更多消息請持續關注新北市觀光旅遊網或新北旅客臉書粉絲專頁。