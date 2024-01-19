長庚醫院年終嗨 5個月本薪＋2.5萬元紅包 下周入帳過好年

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年關將至，繼新光醫院宣布年終獎金後，長庚醫院今也公布，除發放5個月本薪外，還加發2.5萬元紅包，2萬3000名員工將受惠。長庚醫院估計，發出的年終總額逾46.71億元，預計下周入帳，讓員工們過個好年。

長庚決策委員會主委程文俊表示，2023年長庚醫療體系總體醫療服務量，已從新冠肺炎疫情中逐漸復歸，但面臨全國缺工、健保給付限制及基本工資調漲等不利因素衝擊，導致醫療產業依然艱困，有賴全體同仁堅守崗位，使得各項醫療品質提升、教學及研究創新等表現均優於去年。

董事長王瑞慧為鼓勵員工優異表現，除發給實質獎勵外，今日更親自出席體系的年終會暨員工表揚典禮，勉勵全體員工繼續創新與追求卓越。員工表揚典禮中，頒獎項目共計7大獎項，包括：「參與醫療公益計畫」、「服務楷模獎」、「教學貢獻獎」、「結構化病歷獎」、「研究創新獎」、「品質卓越獎」及「榮譽貢獻獎」，共有135位在各專擅領域表現特別傑出員工獲獎。長庚醫療體系期許在2024新的一年裡更精益求精，實踐「要做就做最好的」的目標。

長庚醫院2023年榮獲多項重要獎項，其中包括：國家生技醫療品質獎(SNQ)摘下1金1銀2銅肯定；國家醫療品質獎(NHQA)榮獲4金4銀6銅；衛生福利部頒發「醫療財團法人社研卓越獎—綜合傑出獎」肯定；人力公司網路票選，獲「幸福企業金獎」榮耀；由長庚醫療體系經營之新北市土城醫院榮獲「112年經濟部節能標竿獎-金獎」；連續第九年獲頒教育部體育署「體育推手獎」肯定；第20屆國家新創獎，在「學研新創獎」、「臨床新創獎」、「新創精進獎」成績亮眼，共囊獲30個獎項等。

程文俊表示，走向國際化是長庚醫院今後努力最重要的方向，希望未來不論是在教學、研究與臨床都要和國際接軌，也讓全世界知道台灣優秀的醫療品質。同時，長庚醫院也將善盡醫院的社會責任，繼續在兒少保護、運動醫學、社區保健等各方面提供寶貴資源，以落實取之社會、用之社會的宗旨。