華人感恩節成為新焦點 臘八一路傳愛至新年

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「今年你臘八了嗎?」每年農曆12月8日俗稱臘八節，昨日國曆1月18日正是臘八節。按照傳統習俗，臘八節這天會透由食用臘八粥，象徵豐盛有餘，更透過食粥、施粥，進而分享滿滿溫暖。

臘八節的感恩共享，正可被視做華人的感恩節，「你想和誰一起臘八粥呢？」

「感恩是最大的力量，分享則讓這份暖意倍增。」為了傳遞臘八粥背後的溫暖意涵，並透過臘八節這個喜迎新年的日子，給予社會更多的關懷和正能量。

由民間自動自發的發起「臘八感恩祭─華人感恩節」，北從台北的永康商圈、東、中到台中都城隍廟，東到花蓮秀林鄉的原住民部落，不斷串聯擴散，期待以臘八粥為起點，接力傳送感恩，全力打造華人感恩節。

昨日台北永康商圈，主辦方備好千份臘八粥免費提供給造訪的遊客，迅速分享一空在永康公園掀起熱潮，每位參與者手捧的不只是一碗臘八粥，更接受傳遞感恩的這顆種子，期待與周遭親友一同分享。當日從下午四點開始，整整四個小時不但有藝人朋友現場表演，還有數十名義工熱情投身活動。另外前桃園縣長現任中華職棒會長吳志揚、名製作人季中平、金曲獎得主謝宇威、藝人許景淳、陳明真、林瓊龍、南方二重唱的小南方林明樺等都到場響應支持，也溫馨分享他們的感恩之情。

這樣的分享概念，不同於過往西方名流的「冰桶灌頂」接力關注漸凍人，更希望透過大眾參與，讓每個人都能透過行動，將心中的感恩一訴心衷。

你也有想要感恩的人嗎？何不趁著從現在開始，即使錯過了今年的臘八粥，但在農曆新年前，時值辭舊迎新之際，向身邊的人表達感恩之意。

更特別的是，此次活動為公益性質。現場還有耳熟能詳的藝人嘉賓響應這份溫暖。不但明星親身快閃現場，更會親手舀上一碗臘八粥與遊客共享感恩。現場參與紛紛表示感恩很美好，值得和身邊親友分享傳遞。

而這股感恩風潮也能透過線上一同參與，只要在自己的臉書、IG、TikTok等社群媒體上標注「#labathanksgiving」，就能連結到相關頁面。能透過線上感恩分享的方式，把這份美好發送出去。

「一份感恩之心，兌換兩份喜悅。」就趁現在親口說出感恩吧。