校園暴力較前1年增6成 教團與家長籲政府推動親職假

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新北市國中生命案震驚全國，而根據教育部統計，校園暴力行為比1年前增加6成，全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）與國教行動聯盟（以下簡稱國教盟）於19日召開記者會，訴求校安必須透過親師合作，也建議政府修法以行政處罰的方式，強制家長參加親職教育講習或課予罰款，而家長擁有每1名子女1年便能有8小時親職假，出具學校證明便可請假不扣薪水。

全教總理事長侯俊良表示，校園衝突影響到的是每名親師生，因此要維護校園安全，必須透過親師合作，並結合政府支持，才能預防憾事發生。

侯俊良說．全教總主張落實家長管教義務，因此建議政府修正《兒童及少年福利與權益保障法》，採取做法由行政機關以行政罰方式，強制家長需參與親職教育講習或課予罰緩，同時實質支持家長配合學校管教，推動有給薪親職假。

國教盟理事長王瀚陽提到，根據教育部最新數據，就2023年校園安全通報數據部分，去年校園暴力事件與偏差行為達2萬7511件，較前1年成長6成，而兒童及少年保護事件（未滿18歲）增加近44％，當中增加比例最大的是國小暴力事件與偏差行為，占比高達94％，而國中暴力事件與偏差行為也增加58％。

王瀚陽說，支持全教總呼籲政府修法親職假的訴求，同時也建議立刻對偏差行為青少年個案家庭進行輔導，強化家庭教育對個案家庭的個別化協助，並儘速啟動行政院等部會的社會安全網與校安會議，對校安做好把關。