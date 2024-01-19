寬野設計妥善規畫排程 毛胚屋3個月驚豔變身別墅

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以寬廣視野運用室內設計風格的寬野設計，帶給客戶美好生活空間。秉持著信任、安居、定製的核心理念，標榜清楚3D圖，配合簡明說明與創新風格，講究匠人精神的工法，運用實在工藝材料，為空間使用者打造理想家居。

寬野表示，毛胚屋為建照申請通過且已灌漿完成的房屋類型，全室只有基本隔間，有時連鐵窗都尚未裝設，可變動彈性很高的同時，也需大量裝潢及美化空間。一般修繕要半年至一年才能入住，若遇業主沒有時間可等待，此時便需要有能力妥善規畫排程的室內設計師，因此寬野設計有件斗六綠上景的成功案例可以分享給大眾。

設計師表示，由於業主表示想要及早完成，與公司開會都討論平面圖到隔天清晨，雙方充分溝通後，讓客戶需求能完美結合設計團隊，工班人數根據工期安排充足人手，3個月內完成設計與裝修艱鉅任務，讓3層樓透天厝毛胚屋閃亮變身為家庭小別墅。

特別是浴池與蒸氣室的設置與施作，則克服當時材料的限制，順利呈現出客戶想要的效果。如浴池下方照明配置，因當時LED燈尚未商用而採線燈。還有石板牆設計間接照明，目前流行的條燈還未廣泛運用，向廠商下料有其難度，也改採線燈表現。至於背景牆則仿清水模造形，更是由設計師與油漆工班合作調配，而非使用現在常見的特殊塗料。

另外，電視牆採石皮、鋼板與木材的異材質結合，輔以鐵工施作之玻璃隔間，搭配餐廳設置酒櫃與大理石桌面餐桌，讓業主充分感受仿佛住在飯店的奢華感。運用鋼筋施作為穿接一二樓的扶手造形樓梯，更增添全室的設計感。