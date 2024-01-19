不只緯創！投信點明燈 連續買超前10名標的大盤點

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投信是什麼？

投信是三大法人之一，也就是證券投資信託公司的簡稱，投信的主要業務是向投資人募集資金，並交由基金經理人進行投資，同時向投資人收取手續費、管理費等費用作為公司收入來源。

與外資相比，投信追求的是「優於大盤的績效」，由於基金經理人管理的是投資人的資金，對於績效的要求更高，如果一支基金的表現連續幾個季度都不理想，投資人可能會選擇贖回資金，這對於投信來說將是一種損失。

投信如何影響股市？

如前面提到，投信手上握著的是投資人的錢，為了避免損失，基金經理人在做決策時，需要更多依據佐證進出場的原因與時機，所以會傾向研究市場上具潛在成長動能的標的，這些標的通常都是中小型規模的股票，雖然投信本身持有的資金相較外資來的更小，且需要在一段時間內達成績效，但對於股市動向仍具有一定的影響力，若投資類型為波段操作，並以中小型股為目標的投資人，投信買賣超會是值得參考的數據。

當投信連續買超有什麼意義？

投信買超，指的是在一天交易中，買入股票的張數大於賣出股票的張數，投信賣超則反之，需要注意，這是所有的投信加總起來的結果，並非所有的投信在今日都是買進或賣出，但當投信連續買超好幾天，可能代表投信看好這檔股票未來的基本面，或是所屬的產業具有良好的發展前景，並預期這些標的能夠在未來有較好的報酬，獲取資本利得。

投信持股比例代表這檔股票在外流通的總股票數中，投信手中持有的比例，也能從投信持股比例判斷投信對該個股未來的操作可能性。

投信持股比例

投信剛剛開始佈局：當個股本來的投信持股比例很低（<1%），甚至沒有持股的狀況下連續買進，容易吸引市場資金的注意，成為市場關注的個股，也有利於股價後勢的看漲。

投信持股比例持續在穩定範圍：當個股的投信持股比例長期都在一個穩定的範圍內（5％~15％），可能代表他是市場認定的「投信概念股」，投信籌碼對股價有一定的影響力，也可以發現當投信連續買或是連續賣的時候，股價走勢都呈現正相關連動。

投信持股比例過高：基於法規，一支基金當中，投資國內單一個股的金額，不得超過基金總資產的10％（某些ETF及組合基金例外不受影響），也不能超過該公司總股數的10％，因此若投信持股比例過高（>15％）需要小心，這表示可能會壓縮投信在未來的買進空間。

投信連續買超5日前10名個股清單及市況重點整理

選後行情不看淡，總統選舉結束後，在本周開盤第一天（1/15）上演慶祝行情，大盤指數最高來到17632.77點，今年題材豐富，投信近5日連續買超族群集中在電子產業。

聯電（2303）

12奈米製程

投信連續買超14日、買超張數排名第一的聯電（2303）公布去年12月營收169.8億，月減9.62％，累計營收年減20.2％，雖然預估今年需求有望回溫，但第一季面臨產業淡季，目前聯電正在積極推進12奈米製程，並持續維持產品差異化與特殊製程，長期來看，聯電有望擺脫中國晶圓代工的削價競爭。

文曄（3036）

收購加拿大通路商Future Electronics Inc.

消費性電子產業復甦，文曄（3036）去年全年營收達到5,945億，創下歷史新高，文曄是亞太地區第二大半導體通路商，代理半導體原廠超過80家，原先著重於消費性電子、手機、PC周邊等產品，去年9月宣布併購加拿大通路商Future Electronics Inc.，積極拓展歐美市場，擴大車用、工業、通訊三大終端應用產品占比，提高產品涵蓋範圍與全球通路市占率，預期獲利將有大幅增長空間，有望成為全球第四大IC通路。

廣達（2382）

AI伺服器

主要從事PC、NB、伺服器品牌代工服務的廣達（2382），將隨著新一波換機潮帶來轉機，預估今年NB出貨量將回升至疫情前水準，另一伺服器產品線因AI GPU晶片供應不足的情況，在今年也會逐步緩解，看好今年AI伺服器的強勁成長動能，產能增加後，將有機會助攻廣達全年獲利營收創新高。

宏碁（2353）

1.AIPC元年

2.業務多元化

2023年全球景氣低迷衝擊PC市場，各通路預估今年將回歸正常水位，去年12月底各大品牌商紛紛推出第一台搭載AI功能的筆電，正式宣告2024AI PC元年開始，今年年初美國消費性電子展（CES）也看到宏碁（2353）發布了第二波AI PC產品；除了PC以外，宏碁集團積極拓展其他AI延伸之相關軟硬體業務，旗下子公司打進生活家電、智慧醫療、3C維修市場，打造多元事業策略。

作者簡介｜微股力達人

微股力「聚集微小股民的力量」，2017年創立初衷是讓擁有同樣投資興趣的股友，交流投資想法。

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本文獲「微股力」授權轉載，原文出處。