巴斯夫廣東湛江一體化基地熱塑性聚氨酯裝置落成 搶進工業、電動交通和新能源應用

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德化工大廠巴斯夫宣布，大陸廣東湛江一體化基地中的熱塑性聚氨酯 (TPU) 裝置落成，展現智慧工廠塑造智慧材料優勢，蓄勢搶進工業、電動交通和新能源應用。

巴斯夫湛江一體化基地是巴斯夫迄今最大的單筆投資項目，總投資額100億歐元，計劃2025 年實現100％使用可再生能源電力供電；建成後，該基地將成為巴斯夫在全球的第三大生產基地，僅次於德國路德維希港基地和比利時安特衛普基地。

Elastollan熱塑性聚氨酯 (TPU)是一種多功能材料，廣泛應用於汽車、消費電子、鞋類、運動休閒、醫療保健以及工業電纜和電線等領域。在電動車領域，Elastollan TPU 可讓電纜披覆具有彈性和長期耐用性。

巴斯夫全球特性材料業務部總裁雍萬霆指出，此為巴斯夫全球最大單一TPU生產線，採用自動導引車輛和自動化系統等先進技術，提升營運效率，展現智慧生產理念，藉此因應亞太市場TPU成長需求，尤其是工業、電動交通和新能源產業。

尤其，結合2022年運轉的湛江一體化基地首套工程塑料裝置，以及巴斯夫研發網絡提供工程、模擬和製造專業技術，應對汽車電氣化和電子設備小型化等市場趨勢，充分準備滿足客戶創新材料需求。

巴斯夫大中華區董事長兼總裁樓劍鋒強調，中國是全球最大化工市場，對巴斯夫有重要策略意義。湛江一體化基地項目逐步進行，並如期完成首批裝置的建設。目前正全力建設一體化核心，包括一套蒸汽裂解裝置及多個生產石油化學品、中間體在內的下游裝置。

巴斯夫特性材料業務部訴求引領塑膠產業急需的永續轉型，支援運輸、消費品、工業應用和建築產業領域創新。2022年特性材料業務部全球銷售額達85億歐元。