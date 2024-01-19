保險界響應「一單一樹」綠色守護 為復育森林付出行動

我們2023年共同度過史上有記錄以來最熱的一年，面對環境暖化的風險，我們又該如何因應呢？綠色公益基金會今（19）日攜手中華民國全國商業總會、國際佛光會及多家金融保險機構共同啟動「綠色守護者」行動，透過保險從業人員「一單一樹」的CSR森林復育行動及「保單捐贈」的地球永續行動等方式，結合金融保險業的資源和影響力，共同為地球的環境永續作出積極貢獻。該計畫發起人之一盤石集團台大保經董事長陳亦純也當場率先簽署認養100棵樹。

商業總會理事長許舒博出席活動致詞時表示，台灣平均每人有2.35張保單，只要每張保單捐出1元，就有4至5千萬元基金，他回想當年由政轉商時想成立一個教育基金會幫助偏遠地區的小朋友，後來也順利創立了人壽保險文教基金會幫助偏鄉小孩，至今已有10年，「綠色守護者」行動計畫跟他的理念一致。

自2021年由國際佛光會發起成立的綠色公益基金會，並推出T-Earth森众倡議的森林復育計畫，該計劃係以自然為本的永續森林經營模式，並滿足生物多樣性地進行退化林地的復育工程。同時佛光山寺率先提供100公頃林地，拋磚引玉為地球做出貢獻。該倡議的T代表三個意義：Teamwork（團隊合作）、Tea（茶等森林經濟）、Trees（樹林），Earth代表reforestation（森林復育）。且透過T-Earth森众倡議的森林永續復育工程，將可以有效吻合11項以上的SDGs目標。截至今天為止，綠色公益基金會已和佛光山及國際佛光會中華總會在高雄大樹及花蓮玉里等地成功復育三塊林地，並種植逾5萬棵樹，實踐其對地球永續的承諾。

綠色公益基金會董事長慧開法師也說明基金會宗旨是要弘揚星雲大師的理念，他認為我們都是乘願而來，強調生命永續，因此，要致力環境永續才能到世界永續及生命永續。綠色公益基金會執行長戴慶華說，「綠色守護者」行動將鼓勵金融保險從業人員透過四種方式參與永續貢獻：1.成交保單即為客戶贊助森林復育，2.幫助客戶實踐保單永續捐贈計畫，3.自己參與保單永續捐贈行動計畫，4.自己贊助以支持與推動森林復育。

記者會中共同參與貴賓也都簽署「綠色守護者」行動承諾書，象徵著正式的啟動。戴慶華表示：「透過與金融保險業的合作，我們期望推動創新的永續行動，強化負碳效果，並促進環境生態系統的健康發展。」此行動專案不僅實現社會價值，還將建立一個可持續對地球貢獻的模型，培養從業人員的企業社會責任意識，透過支持與SDGs相關的倡議活動，展現金融保險業在永續發展中的關鍵角色。