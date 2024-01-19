台積電狂噴6％ 空手散戶「還能追」？專家1句曝玄機

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【中時新聞網 吳美觀】受到今年營運展望樂觀的激勵，台積電今（19日）股價一度暴漲逾6%來到627元，創下近2年來新高。不少投資人在台積電下跌時不敢撿，漲了又悔恨，現階段到底還能不能追？分析師表示，美系外資給予台積電760元目標價，今開盤距離此價位有21%溢價空間，只要不喪失行業霸主地位或系統性風險，長期趨勢都是往上，目前都是不錯買點。

台積電法說報喜，預期2024年將是健康成長的一年，首季營運淡季不淡，全年美元營收將成長21～26％。

多家外資在法說後出具報告，其中，美系外資認為，台積電2024年營運展望及資本支出均符合市場預期，預估今年美元營收年增23.4％、毛利率53.2％、營益率41.9％，每股盈餘（EPS）高達38.42元，目標價自758元調升至760元，並維持「買進」評等。

眼看今天台積電盤中股價飆漲逾6％，一度衝上627元最高價，沒上車的投資人急問現在還能追嗎？

對此，金玉峰投顧分析師王韋閔表示，今天開盤跳空上漲6.29%，外資也在法說會前調升目標價到760元，對於沒有提早布局或是已在車上的投資人，應該思考上檔空間是否符合自己報酬率期望值，台積電長期都是台灣人心中好公司、好股票，股價只要不是喪失行業霸主地位或系統性風險，長期趨勢都是往上，何時都是買點。

王韋閔指出，若想短線操作的話先思考出場點。今日低點是614元，跳空缺口如果被回補是588元，分別是今日開盤價625的-1.76%、-5.92%，如果未來幾天可以防守在這個區間以上，那以外資給的目標價760元來看，離今天開盤有接近21%的空間，投資人若是認同這個下檔停損比率的賺賠比，中期台積電股價趨勢是可以期待的。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。