跟著台積電高飛！家登衝1個半月高價 技術面全面轉強

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電法說報喜，今（19）日股價放量強彈，激勵相關供應鏈同步走強。半導體載具廠家登(3680)股價開高後獲買盤敲進，放量勁揚5.27％至379.5元，創1個半月高價，帶動周線、月線及季線同步翻紅，技術面全面轉強。

家登2023年12月自結合併營收5.17億元，月增達82.96％、年減20.02％，自近13月低點回升，第四季合併營收13.21億元，季減0.74％、年減0.75％，仍雙創同期次高、歷史第四高。全年合併營收50.77億元、年增13.03％，連5年改寫新高。

家登去年11月適逢與全球客戶議價及討論明年廠域規畫階段，使當月營收降至近13月低點，影響第四季營收動能。不過，在光罩及晶圓載具持續出貨帶動下，全年營收成長動能持續，維持雙位數成長動能、完美收官，各項財務指標維持優異表現。

展望2024年，家登表示「營運三箭」動能蓄勢待發，包括先進光罩載具市場穩健成長，晶圓載具產品透過先進及成熟製程前開式晶圓傳載盒（FOUP）快速搶攻全球市占率，並以航太產業打造第三隻腳，已取得大客戶長單，持續增加客戶通過認證品項。

整體而言，家登全球擴產陸續到位，大中華區已完成昆山廠併購量產，航太領域完成併購朝宇航太，結合雙方優勢快速整合資源，借重其專業的航太特殊製程和認證，積極擴張航太事業版圖，今年設立高營收目標，三管齊下續拚2024年營收維持雙位數成長。