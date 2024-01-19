神山發威 AI族群回歸 「這檔」登千金 25檔齊歡唱

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台股今（19）日跳空開高，開盤直接飆漲逾300點，之後再加足馬力一路向上，收盤報17,681.52點，上漲453.73點，漲幅2.63％，站上月線，周線翻紅，成交量4,231.73億元。

台積電法說會釋出樂觀展望，美股台積電ADR狂噴近10％，台積電開盤就飆漲5％，直接跨過600元關卡，收盤上漲6.46％，收在626元，成交量逾16萬張。半導體族群也同歡，聯電上揚2.29％，瑞昱漲幅4.09％，日月光漲了3.15％，聯發科上漲2.56％。

美超微上修財測股價飆，也讓台廠AI伺服器概念股一吐近來的悶氣，緯創直接不客氣攻上漲停，收在107元，成交量直逼27萬張，居上市個股之冠，廣達上漲8.35％，緯穎上揚5.85％，技嘉、英業達、勤誠、建準等漲幅都超過5％。

高價股方面，股王、股后同步向上，世芯-KY上漲1.22％，信驊上揚3.41％，重回3,000元之上，收在3,030元，緯穎盤中一度突破2,000元關卡，收盤上漲5.85％，收在1,990元，川湖狂飆6.84％，以1,000元整數作收，台股再現11千金。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計展達、宏旭-KY、華盈、凱碩共25檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，半導體類股及電腦／周邊設備類股表現亮眼，漲幅分別為5.06％、4.66％，航運類股表現疲軟，下挫1.13％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔8％以上漲幅，其中7檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為展達（3447）、宏旭-KY（2243）、錩新（2415）、昶虹（2443）、楠梓電（2316）、無敵（8201）、緯創（3231）、麗臺（2465）、華冠（8101）、廣達（2382）。

今日上市有19檔股票3％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為昇貿（3305）、正達（3149）、誠美材（4960）、啟碁（6285）、晶相光（3530）、迎廣（6117）、力智（6719）、建通（2460）、一詮（2486）、芯鼎（6695），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、群創（3481）、台積電（2330）、英業達（2356）、華泰（2329）、廣達（2382）、光鋐（4956）、聯電（2303）、友達（2409）、長榮航（2618）。

上櫃有18檔9％以上漲幅，其中18檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為華盈（3520）、李洲（3066）、泰谷（3339）、安可（3615）、凱碩（8059）、安鈦克（6276）、點晶（3288）、富晶通（3623）、三貝德（8489）、訊達（6140）。

今日上櫃有11檔股票有4％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序南璋（4712）、安克（4188）、金利（5383）、天方能源（3073）、和進（3191）、松崗（6240）、中茂（5205）、永彰（4523）、昇益（5455）、寶得利（5301）。

上櫃成交量前10名個股依序為振發（5426）、旺玖（6233）、擎亞電子（8096）、廣寰科（3287）、榮群（8034）、神盾（6462）、訊達（6140）、世界（5347）、台燿（6274）、均豪（5443）。