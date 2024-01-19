小三通「單幫客」搶帶年貨塞滿碼頭 驚人畫面曝光

【中時 于家麒】年關將近，不少民眾都開始搶辦南、北乾貨等過年應景食材；而由於物價持續不斷上漲，大陸地區的一些年貨相較下仍較便宜，不少往來於金廈小三通間的「單幫客」近期瘋狂搶運帶貨，再轉售給地方上的特產行從中賺取價差，以至於客船、碼頭、再到公車上，到處堆滿貨物，間接造成其他旅客通行之不辨而引發不少民怨。金門縣港務處與車船處都再次提醒旅客，若所攜帶之行李超過限制或超重將拒載。

小三通是離島金門、馬祖，與中國大陸的廈門、泉州及福州進行人員、貨品及金融等雙向往來的重要「通道」。從2023年1月7日疫情趨緩後重啟，迄今搭乘人數已超過7萬7千人次，雖提供了兩岸人貨交流之便利，但也造就了一些亂象，尤以近期的「跑單幫之亂」最為誇張。

據了解，這些「跑單幫客」，是一群專門往來於金廈小三通間，依靠販賣貨物牟取利潤的民眾，藉由金門跟對岸貨物間的交流，從中賺取價差，像是年節間常用到的香菇，在大陸一斤約為350到400元間，但在台灣至少可以賣到800元以上，利潤相當驚人；而帶往大陸的金酒、洋酒、免稅菸品、奶粉、一條根等特產，也能賺取不少利潤，也因此讓這「邊境貿易」越來越火，也順勢掀起一波「帶貨潮」。

有單幫客表示，目前小三通到廈門帶金門高粱酒最夯；回程就是帶香菇跟一些乾貨，像最近最夯的「新疆紙皮烤核桃」更是掃到缺貨，當然價差也很大。以出口來看，現在流行的金門高粱酒千日醇，在免稅商店售價約500元左右，但到了中國大陸就可以賣到750元到800元；轉到進口來說，台灣人喜愛的螺螄粉在中國大陸一包約45元，賣到金門則落在100元左右，到了台灣更飆到180元；香菇的價格更是驚人，中國大陸一斤售價約在350元到400元，但台灣的售價在800元到1200元，足足多出了3到4倍。

這波「帶貨潮」也使得小三通旅客一下船，每個人大包小包裝的都是貨品，塞爆水頭港浮動碼動；更扯的是馬路邊一箱又一箱的貨物，大的小的通通有，有的堆到滿出來甚至還放到馬路上去；還有人開車到停車場，後車廂一樣放了不少貨物。

金門縣港務處表示，為維護航運載重安全，小三通旅客行李有其重量限制，每位乘客可攜帶的行李以2件為原則，且總重不得超過20公斤；另手持行李也以7公斤為限，其中單件行李的長＋寬＋高總和不可超過180公分，未依規定者船公司將予以拒載；車船處也提醒，凡搭乘縣內公車，個人手提行李以3件為限，並且每件重量以不超出30公斤、體積不超出150立方公寸為限，另以不影響其他乘客為原則，如超過其限制者，也得拒絕承運，請民眾留意避免因遭拒載影響出遊心情。

※工商時報貼心提醒讀者，酒後不開車、「飲酒過量，有害健康」、「禁止酒駕」。