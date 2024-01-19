蘇起推演台灣未來９劇本 「鬥、拖、和」中求出路

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兩年沒有公開論述的台北論壇基金會董事長、國安會前祕書長蘇起，19日自況以神學家「不傳教只研究」定位，出版新書《美中對抗下的台灣選擇》，提出兩岸和戰9劇本，在兩岸關係「鬥、拖、和」三個選項中間，台灣只能選「和」，因為共產國家是否動武只看「大趨勢」，不計民意、政治、經濟等成本。

蘇起在媒體聯訪發表會上說，這本天下文化出版的《美中對抗下的台灣選擇》20萬字，既寫給政治菁英，也寫給一般民眾看。其中可以出有三條隱形的線，貫穿全書。

第一條是就是李登輝1997年修憲，修成民選國（女）王制，完全不負責， 加上1994年修憲「相對多數當選制」，扭曲了政壇菁英與政黨思維只有競爭、沒有合作，到蔡英文集大成。

第二條是李登輝的「兩國論」，「兩國論」從1999年受挫，到2024年，沉潛了25年。蔡總統從2021年「做而不說」，到2024「互不隸屬」鞏固，成為台灣政治體制的一部分，所以「蔡英文路線」從此定下來。

第三條是台灣外部環境的變化。蘇起指出，他2015年就警覺世界在變，大陸在變，大陸起來、美國下去。歐美人士都說，為何台灣不注意，讓他覺得觸目驚心。而且黃金交叉已經過了。

蘇起說，因此他提出9個劇本，不動武的4個是「現狀常態化」、「兩岸政治對話 」、「美中談判」，及兩岸合意統一的「蘇格蘭化」。動武的5個，是由某個意外引爆的「南海撞機化」、快速武統的「克里米亞化」、激戰未決的「烏克蘭化」、武獨成功的「美利堅化」，及觸動核武的「廣島化」。前面4到5個可能性較高，後面4到5個較低。

蘇起稱，大陸對這次的台灣大選不如以前重視，因為誰當選都差不多。美國在侯友宜剛出來時較關心，藍白破局後，蒐集情報重心轉到大陸，只關心大陸的態度，而不是選舉輸贏。

蘇起強調，從他研究共產國家了解，無論蘇聯入侵芬蘭、中共打韓戰、懲越戰爭，考慮都是「趨勢」，而不是民主國家考慮的經濟、民意等「成本」。所以台灣選後內部變化，諸如立法院、內閣如何，都不如外部變化重要。

蘇起建議，要特別重視美國，是因為美國是台灣唯一的保護國，美國選後派人來台，層級很高，就是重申與行使美國的「監護權。很不幸，美國2024年有一隻核彈等級的灰犀牛驚爆彈，就是美國大選亂象，川普捲土重來，很可能當選總統。

蘇起強調，想採「拖」字訣的人要想清楚，面對未來一年美國大選亂象，勢必拖不久，會讓台灣成為終點。蔡英文跟習近平，只有一個人會變成歷史上的偉人，另一人是罪人，在未來這幾年會出現最後的攤牌，整個大趨勢變不了。

蘇起說，無論是10年、20年前到現在，他都主張「和」三步走，所謂「和」，是命運交給「老天」、不是「老共」，還要有人出來周旋各黨之間，第一步黨內先談，第二步跨黨來談，第三步跨海跟大陸談，一步都不能少。