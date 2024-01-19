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不能再用臉書帳號登入LINE了！一文告訴你該怎麼辦

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通訊軟體LINE在登入方式上做出調整。圖／本報資料照片
通訊軟體LINE在登入方式上做出調整。圖／本報資料照片

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【中時新聞網 郭宜欣】LINE最新公告指出，已經在本月14日起，結束支援「以Facebook帳號移動LINE帳號與同步臉書帳號」的功能，代表民眾不能再用臉書帳號進行第三方登入，必須使用Apple ID、Google帳號，或是掃描行動條碼登入，完成換機轉移帳號。

LINE官方也提到，由於使用者的APP版本不同，部分版本的移動帳號畫面仍會顯示「以Facebook帳號登入」的選項，但實際上，用戶仍無法以該方式移動帳號。

官方提醒民眾，務必安裝最新版本的LINE軟體，或者透過臉書以外的方式轉移帳號。事實上，LINE逐步切斷與臉書的聯繫，早在2020年就已公告，終止使用Facebook帳號註冊新的LINE帳號，如今範圍擴大到換機移動舊有帳號。

該功能主要會在用戶買新手機之後轉移帳號，且除了Apple ID或Google帳號之外，用戶也能夠透過設定中「我的帳號」選項，設定電子郵件信箱帳號與密碼，做為未來轉移帳號的第三方登入方式。

LINE發出公告提醒民眾留意，若在使用上遇到任何困難，都可以向LINE客服人員詢問，確保使用無虞，用戶也可以先確認是否已經將LINE版本更新至最新，或確認手機型號能否支援最新的LINE版本。

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