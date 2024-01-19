培育護理人才 大千加碼與中台科大、慈惠醫專攜手合作

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為擴大培育護理人才，苗栗縣大千綜合醫院繼與新生醫專、仁德醫專及崇仁醫專等簽署合作意願書，成立「大千碧英護理師公費培育專班」，近日更將合作的範圍擴大到中南部，新增中台科技大學及慈惠醫專，將各別提供每位公費生連續5年、每年12萬元的助學金補助，總金額共3千萬元，畢業後保障加入大千醫療體系就業，期望可以善盡企業社會責任，培育更多的優秀護理人才。

大千綜合醫院院長徐千剛表示，「大千碧英護理師公費培育專班」是依母親的名字來命名，主要是感念母親的恩情並彰顯客家文化飲水思源的精神，希望在自己的能力範圍內，幫助培育更多的護理專業人才。同時，也妥善安排日後在職進修管道，除可依興趣選擇各類專科發展，還提供專業再成長、技能再提升的進階內容，幫助護理人員獲得良好的職涯發展。

徐千剛指出，大千積極投入培育學子的行列，合作的觸角從北到南先前已簽約合作的新生醫專、仁德醫專、崇仁醫專，近日也加碼與中台科大、慈惠醫專展開合作。

徐千剛說明，與中台科大護理系在學術交流、產學研究、業師協同教學、學生校外實習等項目已行之有年，並且都有非常卓著的成效。該校學生至大千進行臨床實習，對於實習的滿意度高達95％，在大千院內辦理的中台科大護理二技學分班及護理研究所學分班，迄今已協助超過130位大千護理師順利取得學位。此次透過「碧英護理師公費培育專班」的合作，再次展現雙方在專業人才培育的共識與努力。

另外，為能網羅更多優秀人才，「碧英護理師公費培育專班」的合作方案更往南推廣至屏東的慈惠醫專，即將邁入創校60年的慈惠醫專，護理科應屆畢業生參加國家護理師專技高考的通過率，每年都有非常亮眼的表現。以2022年為例，該校學生通過率為94.4％，遠高於全國平均55.88％，其堅強的實力是有目共睹的，期望經由雙方的合作，能為苗栗縣的醫療盡一份心力。