2024台中裕元花園酒店 限量開運福袋開啟全新好運勢

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由裕元花園酒店攜手香氛藝術家陳炫良共同研發製成，以「隱於旅 610 居於室」為研發理念，將馥奇綠意調香氣融入商品，在日常生活中也能擁有旅行的氛圍。

過年除舊佈新，許多民眾喜歡透過更換室內佈置來開運。台中裕元花園酒店線上商城推出三款限量開運福袋，在過新年時不僅能用室內香氛跟舒眠寢具換上好心情，還能開啟全新一年的好運勢。「迎新年－龍換新」限時優惠自即日起至2月8日止。包含全年熱銷上萬顆的天然乳膠枕、保暖必備的立體天然羽絨被，還有2024全新幕氤東方610系列 香氛商品，三款限量開運福袋，超值最低36折起。

想要一秒將臥室升級如同五星飯店般舒適，首推「超值福袋」組合，內含好眠四件組，有軟硬各一入的天然羽絨舒眠枕，搭配精梳緹花枕套兩入，提供最佳的睡眠支持與舒適感。再加上2024全新推出的「幕氤東方610系列」香氛擴香一瓶，將您的居家轉變為芬芳的天地，超值優惠2,999元。

保暖必備的「特級福袋」，內含70％天然羽絨的立體天然羽絨被，輕柔舒軟且透氣性佳，四季皆適用，再搭配新品研發香氛禮盒一組，有擴香與香氛噴霧各一，讓寢室彌漫宜人香氣，增添一絲浪漫的放鬆感。全新「幕氤東方610系列」香氛產品，由裕元花園酒店攜手香氛藝術家陳炫良共同研發製成，以「隱於旅 610 居於室」為研發理念，將馥奇綠意調香氣融入商品，在日常生活中也能擁有旅行的氛圍，獨家優惠4,999元。

還有專供小資族「開運福袋」，內含全年熱銷破萬顆的天然乳膠枕一入以及營造寢室清新的香氛噴霧一瓶。天然乳膠枕柔軟服貼、透氣舒適，在家也能有極致尊寵的舒適睡眠體驗，福袋內再贈裕元生活獨家雙層咖啡杯，除了一夜好眠外，還能一早品嘗美味咖啡，小資優惠1,999元。裕元生活2024限量開運福袋，將生活與時尚結合，打造五星舒適與品味。限量優惠搶購請上裕元花園酒店線上商城：https://bit.ly/4aEH7LL

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