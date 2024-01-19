新品、新單布局發酵 三福化、上品營運動能看俏

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氟素設備廠上品（4770）受惠台、美景氣回溫，台灣產能利用率逐步提升，大陸嘉興工廠產能利用也近滿載。2024年中國半導體、化學品產業興建與規劃動能持續，加上台灣市場先進製程擴廠需求啟動，整體能見度提升，美系客戶遞延訂單將重啟拉貨，開發化學品新客戶或新建廠案，營運動能增溫可期。

三福化（4755）顯影劑回收（TMAH）純化產能已順利達到半導體級目標，未來也還會逐步有客戶廠內建置回收工程業務進帳，包括工程及未來回收再製業務會是一大成長動能。搭配越南、N2O工廠、PHB廠新產貢獻發酵，營運加速衝刺。

上品下游產業為半導體、電子化工品、面板及化工業四大類；半導體營運主為國內晶圓大廠、電子級化學品供應商與半導體統包廠，營收比超過8成。因大陸需求增溫支撐，2023年前三季獲利年增2.1％，EPS16.38元；在手訂單仍維持高檔，表現相對穩健。

三福化TMAH二廠國際日東為一符合ppt等級的TMAH生產工廠，第一期後段純化5,000噸產能，投入試產，預計送樣給半導體客戶；累計第一期前段投產後，已量產近,2000噸品質。第二期5,000噸於2024年中視驗證進度決定。

三福化N2O工廠已完成試車量產並取得營運證照，2024年營收預計倍增，目標以台灣及日本半導體，東南亞及印度太陽能客戶，日本、東南亞食品級客戶為耕耘訴求。PHB廠產線去瓶頸完成，降低成本10％以上；整體出貨有50％以上年成長，有利營運表現。

此外，三福化越南材料廠以SiH4及POCL3為主，未來會引進N2O及其他產品；空分廠以液氧、液氮、液氬為主，重點為提升產能利用率，未來會開發on-site氮氣供應。