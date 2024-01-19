讓長輩過好年 「這地方」連續27年發放春節敬老禮金

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好幸福！彰化市公所下周起將發放70歲以上長者春節敬老禮金，每人6000元，今年可領取敬老禮金的長者共有2萬9073人，合計將發放總金額達1億7443萬8000元。

為了照顧長者，表達敬老之意，彰化市公所每年在春節前夕，都會發放給年滿70歲以上的長者「春節敬老禮金」大紅包，這項福利措施已經連續實施27年。

彰化市長林世賢表示，發放敬老禮金的目的，除了是做好老人福利外，還有弘揚孝道及倫理道德的觀念，更重要的是對長者的關懷與照顧。

有鑑於社會福利支出漸增，林世賢說，更需加強推動建設，以增加財源收入，例如，興建在即的中友百貨公司日後若營運，每年約可為彰化市進帳1億多元。

此外，生命園區也仍有必要推動，除可讓人生走完美的最後一哩路，又可為彰化市創造估計3億元的產值，廣增稅收與規費收入，挹注更好的社會福利。

今天市公所邀請林文漢、黄春旭、周景奎、蔡謝珠勤、曾金鳯、郭秋季等6人，代表彰化市的長者出席參加宣傳活動，接受市長林世賢發放的春節敬老禮金，現場也邀請「布魯飛斯與鐵人」及「彰化縣中華生物能醫學氣功協會學員」精彩表演。

彰化市公所將於1月25日在各里辦公處或各里指定地點，發放今年度春節敬老慰問禮金，凡年滿70歲，在彰化市設籍6年以上的長者（2017年12月31日以前設籍），且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金6000元及長壽麵線1份。

為順應時代潮流及尊重長者的意願，自2021年起，讓長者自願選擇採領現金或者用轉帳的方式，以今年為例，有2萬1066人選擇用轉帳，占72.46％；領現金的為8007人、占27.54％。