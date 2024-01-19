Novavax開打 帶動XBB疫苗打氣增33％

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疾病管制署19日表示，食藥署上午封緘放行Novavax XBB疫苗164,700劑。本批次疫苗經食藥署抽樣、檢驗（外觀、鑑別、pH、細菌內毒素、無菌試驗、效價試驗等6項）及文件審查均合格，予以核發封緘證明書並放行供國人施打，疾管署將貼標完成後，於下周二（23日）配送。

疾管署表示，1月底預定將再到貨Novavax 16.5萬劑XBB疫苗，疾管署會盡速辦理後續事宜，而莫德納疫苗供應正常且同樣安全有效，目前XBB疫苗目前庫存量，莫德納約430萬劑，呼籲民眾儘速優先接種。

疾管署說明，全球COVID-19陽性率處高點，東南亞及日、韓等亞太國家陽性率上升，目前國內COVID-19疫情亦上升且處流行期，病毒傳播風險上升，上周Novavax開打也提升民眾接種XBB疫苗意願，本周前4日新冠XBB疫苗接種人次為11.4萬，較上周周期增加33％，顯示民眾接種意願佳。新冠XBB疫苗迄今已累計接種119.9萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計113.3萬人次，Novavax XBB疫苗累計6.6萬人次。

疾管署呼籲，因本周末至下周將有強烈冷氣團來襲，全國溫度下探，提醒民眾在參加新年尾牙聚會、校園放寒假之際，注意加強保暖，也建議符合接種資格民眾，儘速接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力；莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。