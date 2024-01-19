汽車運輸船租金飆漲10倍 陸車企砸錢買船出海

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近年隨著大陸汽車出口量迅猛增長，汽車海上運力不足成為車企出口的一大難題，加上三年間汽車運輸船租金飆漲10倍，包括比亞迪、上汽等車企索性自己砸錢「買船出海」解決問題。

第一財經報導，近年大陸汽車出口量迅猛增長，令汽車海上運力不足的問題更為突顯。同時，汽車運輸船一船難求、租金高漲的情況屢見不鮮。諮詢機構克拉克森資料顯示，從2020年8月到2023年11月底，一艘6,500標準車位汽車運輸船一年期的租金，從每天1萬美元一路飆升到11.5萬美元，漲幅超過10倍。

作為大陸第一大出口車企，上汽很早就感受到了運力不足的壓力和汽車運輸船的需要，所以兩年前就決定買船。除了保證自身供應鏈的安全穩定，也有利於降低運輸成本、縮短船隻港口滯港時間。2022年初，上汽與中國船舶集團簽署協議，中船江南造船為上汽旗下安吉物流量身定制遠洋汽車運輸船。到2026年底，上汽自營汽車運輸船隊預計將達到14艘，每艘船平均造價約為1億美元。

比亞迪也是熱衷於買船的車企代表。近日在首艘汽車滾裝運輸船交船後，比亞迪宣布，未來兩年內，還有另外7艘滾裝船陸續投入營運。

不同於上汽和比亞迪的買船出海方式，奇瑞汽車和廣汽集團乾脆選擇自己造船。去年奇瑞聯合旗下的蕪湖造船廠在山東威海打造汽車運輸船建造基地，該基地已承接三艘7,000車位汽車運輸船訂單；廣汽旗下的廣汽商貿與招商局輪船也投資成立了廣州招商滾裝運輸公司。

在此輪買船、造船熱之前，大陸車企並不注重打造自己的運輸船隊。克拉克森研究表示，在當前全球汽車運輸船訂單中，大陸船東下的訂單占比高達21.1％。等到新船訂單陸續交付後，大陸船隊的汽車運輸船運力可望躍居全球第四，僅落後日本、韓國，以及以獨立船東（非營運船東）為主的挪威。