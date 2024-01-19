台股暴衝453點 群創再爆24.4萬張大量 最猛的是這檔

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台股展開大反攻！今（19）日由台積電及AI族群領軍，引爆電子族群攻勢，加權指數量價齊揚，一口氣跳空站上所有短中期均線，盤中最高攻抵17,682.97點、暴漲455點，且尾盤仍強勢收在今日相對高點的17681.52點、上漲453.73點，漲幅高達2.63%，並創下近一年以來最大漲點紀錄，成交值亦攀升至4231.73億元；本周合計上漲168.69點，周線收紅且留下1根長下影線。櫃買指數則是上漲2.03點、收在230.19點，漲幅0.89%，成交值834.69億元。

權王台積電法說會後大爆發，ADR大漲9.79%，帶動今早股價跳空衝高，終場以上漲38元、報626元作收，漲幅達6.4%，市值一舉站上16.2兆元；受到權王強漲激勵，傳、金、電權值股全面開攻，其中，AI重要指標股的緯創亮燈漲停、收在107元，廣達、緯穎分別狂飆8.3%及5.8%，還有ABF載板的欣興強彈7.9%，以及聯發科、台達電、聯電、華碩均上漲逾2%。

緯創、廣達高舉多頭大旗，帶動AI族群滿血復活，漲勢遍及機殼、散熱、PC等相關個股，振發收盤瘋漲7.5%，晟銘電強彈近6.9%，川湖勁揚6.8%且股價收在1000元整數大關、重返千金股俱樂部，英業達、台燿、勤誠、建準、技嘉漲逾半根停板，仁寶、健策、神達、奇鋐、信驊、光寶科也都見到超過3%的上漲；其中，緯創單日成交量高達26.8萬張，成為今日台股最大量個股。

台積電的大漲為半導體族群及台積電供應鏈個股注入股價強心針，包括：家登、巨有科技、華泰、菱生、瑞昱、日月光投控、精測等多檔個股連袂走揚，漲幅逾3%至5%多不等。面板族群同樣趁勢而起，安可、富晶通、熒茂盤中漲停鎖死，新門大漲5.6%，另外，群創盤中震盪翻紅，收盤上漲3.4%，單日爆出24.4萬張大量。

雖然台股強勢反彈，不過專家提醒，要留意盤面有拉高台積電、出貨中小型漲多股的味道，像是先前強勢的神盾集團個股出現衝高後翻黑走勢，晶相光收盤重挫4.4%，神盾、芯鼎、安格終場下跌逾3%，惟安國及迅杰仍有小幅收漲表現。