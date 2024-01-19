勤業眾信：聚焦越南再生能源、高科技業

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勤業眾信聯合會計師事務所舉辦「投資越南─越來越簡單」研討會。根據經濟部國際貿易署報告，2023年台灣企業投資越南的金額達到28億美元，較去年同期成長約113％，居外資第六位；其中，以加工及製造產業為主。

雖然2024年全球市場仍面臨諸多挑戰及不確定性，國際貨幣基金組織（IMF）對於越南經濟復甦保持樂觀態度，預測2024年GDP將上看5.8％。然而，越南政府已於今年正式開始實施最低稅負制，預估徵收的稅款將達新台幣188億元，將對外資投資意願產生重大影響。

勤業眾信聯合會計師事務所董事長洪國田表示，國際地緣政治議題持續延燒，衝擊多邊貿易體系，加上全球永續發展意識抬頭，帶動系列南向投資的機會。越南政府發布經濟社會發展十年戰略（2021～2030年），近年來積極朝向技術密集、低汙染及高附加價值的產業轉型，儘管越南面臨土地成本居高不下、薪資上漲等營運挑戰，但透過招商優惠政策和擴大內需市場等投資亮點，高附加價值產品和資訊科技領域的業者仍有許多投資機會。

德勤財務顧問股份有限公司總經理潘家涓表示，除了受惠於供應鏈外移大陸因素，ESG浪潮也推動越南朝向技術密集的產業板塊移動，外資對越南投資聚焦於電動車、離岸風電、半導體以及高端服務等領域。

越南德勤華商服務部總監黃建瑋指出，越南做為台資企業對外投資的重點地區之一，近年來希望優先吸引能提升越南境內企業高科技水準的項目，並為此提供了各式稅收獎勵政策。然而，享有稅收優惠的同時，越南政府也持續進行稅收改革規畫，包含2023年引起重大討論的「海關就地進出口草案」及「最低稅負制所得稅追加稅決議」。台資企業在進入市場前應審慎評估新法規下稅收優惠的適用性及新的合規性遵循。此外，越南政府持續加強包含海關、移轉訂價、個人所得稅等稅務稽查，企業投資越南時亦須了解稅務稽查重點方向，加強合規性降低稅務風險。