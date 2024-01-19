巴菲特投資公司先看老闆！台泥張安平1舉動太震撼 謝金河：評價跳升好幾層樓

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【旺得富理財網 李宗莉】美國股神巴菲特投資日本5大商社暴賺，成波克夏近年的最顯赫戰績，且巴菲特在投資前只邀5大商社老闆餐敘，藉此觀察為人是否值得長期投資。財信傳媒董事長謝金河日前參訪台泥和平廠，對董事長張安平深感嘆服，尤其見到張咬下原民檳榔的那一刻，加上用心到位的經營想法，直言在台灣的企業家當中，其評價直接提升好幾層樓。

謝金河在臉書以「張安平咬下檳榔那一剎那，我真心嘆服！」為題發文，表示本周應張安平之邀，再度來到和平礦區，更深入開採石灰石的礦區，這座礦山在海拔1200公尺的高山，從入口處開車到礦坑口，還有4公里左右的車程。

一行人坐上台泥準備的小車，直接深入正在挖掘石灰石的礦區，這座礦山，單是直向與橫向的隧道長達14公里，他心中一直在想從前挖煤的礦山底是那麼黑暗，那麼危險，這次在台泥礦山的坑道，卻是燈光明亮，且連在挖掘石灰石的坑道，也感受不到灰塵彌漫，不得不佩服20年前辜振甫先生的投資眼光。

謝金河還指，這次張董親自簡報，也帶著大家看礦區內的每一個製程，包括水的回收，環保流程每一樣都很到位，也去看和平港的珊瑚養殖區，一般港口水面上都會有油漬，和平港的水卻清澈透明，海中生物成長旺盛，再度見證他在環保的用心。

張安平中午時親自為大家挑選1家和平原住民經營的餐廳，對美食非常講究的張董說，今天的菜不能跟台北比，但已是和平最好的餐廳。

餐廳老闆在餐後追出餐廳，遞上1包檳榔，只見張董抓起1顆放入嘴巴咬起來，手上也拿1顆。謝金河好奇詢問真的吃檳榔？張安平回答道，吃檳榔有害身體健康，但來到原住民部落，他們遞給你檳榔，「你必須咬一口，你才是自己人！」

這個小小舉動，讓謝金河更加嘆服，前些年，張董在雨中在和平原住民部落挨家挨戶去拜訪，後來DAKA成立，又請原住民來開店做生意，收入全歸原住民，加上邀來統一星巴克，盈餘收入作為原住民急難救助基金，肯定張安平對和平礦區原住民投入，每一步都用心用力，而且非常到位。

下午，張董帶著大家來參觀興建中的新環保焚化爐，現在花蓮垃圾都在這裡處理，每噸不到1700元，新焚化爐預計6月底啟用，將來可能成為崇德地區的另一個休閒旅遊景點。

謝金河說，張安平出自嘉新水泥集團，很有名士派風格，經營過的雲品、君品飯店，尤其是頤宮長期都是米其林三星，這次來看台泥，在車上和他交換很多經營想法，也直言在台灣的企業家當中，對張董事長的評價提升好幾層樓。

★提醒您：嚼檳榔有害健康，請勿過量食用。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。